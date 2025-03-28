Νετανιάχου: Θα συνεχίσουμε τα πλήγματα παντού στον Λίβανο ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή

Το Ισραήλ θα βομβαρδίζει «οπουδήποτε στον Λίβανο ενάντια σε κάθε απειλή», προειδοποίησε σήμερα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά τα ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό.

Το Ισραήλ βομβάρδισε νωρίτερα σήμερα τα νότια προάστια της Βηρυτού και τον νότιο Λίβανο. Είχε προηγηθεί η εκτόξευση ρουκετών από το λιβανικό έδαφος κατά του Ισραήλ νωρίς το πρωί. Κανείς δεν ανέλαβε την ευθύνη. Τα πλήγματα στη λιβανική πρωτεύουσα είναι τα πρώτα μετά την έναρξη ισχύος της εκεχειρίας στις 27 Νοεμβρίου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη σιιτική ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ.

«Όποιος δεν έχει καταλάβει ακόμη τη νέα κατάσταση στον Λίβανο, πήρε σήμερα ένα νέο δείγμα της αποφασιστικότητάς μας», τόνισε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση. «Η εξίσωση έχει αλλάξει (...) Δεν θα επιτρέψουμε τα παραμικρά πυρά σε τοποθεσίες μας» και «θα συνεχίσουμε (...) να πλήττουμε παντού στον Λίβανο ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή για το Κράτος του Ισραήλ», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε ότι η κυβέρνηση του Λιβάνου πρέπει να επιβάλει τη συμφωνία εκεχειρίας στην περιοχή των συνόρων, αλλιώς το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιθέσεις. «Στέλνω ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση του Λιβάνου: Αν δεν τηρήσετε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, θα την επιβάλουμε εμείς», είπε σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

