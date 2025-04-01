Κίνα: Ο στρατός περικύκλωσε την Ταϊβάν σε στρατιωτικές ασκήσεις

Το Πεκίνο.δείχνει να «σφίγγει» ακόμα περισσότερο τη «θηλιά» στην Ταϊβάν. Ο κινεζικός στρατός περικύκλωσε την Τρίτη το νησί, με αυτό που αποκάλεσε «πρακτικό αποκλεισμο» και «αυστηρή προειδοποίηση» κατά των Ταϊβανών αυτονομιστών, καθώς οι εντάσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζουν να κλιμακώνονται.



Η Κίνα έστειλε τις δυνάμεις του στρατού ξηράς, του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας για να περικυκλώσουν την Ταϊβάν για ασκήσεις που το Πεκίνο είπε ότι αποσκοπούν στον αποκλεισμό του αυτοδιοικούμενου νησιού.



Η Κίνα επιμένει ότι η Ταϊβάν είναι μέρος της επικράτειάς της, και έχει απειλήσει να χρησιμοποιήσει βία για να τη θέσει υπό τον έλεγχό της.



Το Πεκίνο έχει αυξήσει την ανάπτυξη μαχητικών αεροσκαφών και πλοίων του πολεμικού ναυτικού γύρω από την Ταϊβάν τα τελευταία χρόνια ασκώντας πιέσεις για εθνική κυριαρχία, την οποία η Ταϊπέι απορρίπτει.



Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δήλωσε ότι το Πεκίνο έχει αναπτύξει την ομάδα αεροπλανοφόρων της Shandong ως μέρος του στόλου των 19 πολεμικών πλοίων γύρω από το νησί.

The PLA released a video titled “Subdue Demons & Vanquish Evils,” inspired by “Black Myth: Wukong,” as Eastern Theater Command started joint exercises around Taiwan on Tuesday.



The video showcases PLA military capabilities & features missile attacks targeting Taiwan: pic.twitter.com/SklRPy8UI2 April 1, 2025

Οι ασκήσεις αποσκοπούν στο να σταλεί μήνυμα «αυστηρής προειδοποίησης και δυναμικής αποτροπής» σε αυτονομιστές της Ταϊβάν, ανέφερε το Πεκίνο.



Περιλαμβάνουν «περιπολίες πολεμικής ετοιμότητας θαλάσσης-αέρος, επίθεση σε θαλάσσιους και χερσαίους στόχους και αποκλεισμό σε βασικές περιοχές και θαλάσσιους δρόμους», δήλωσε ο Ανώτερος Συνταγματάρχης Σι Γι, εκπρόσωπος της Διοίκησης Ανατολικού Θεάτρου του κινεζικού στρατού.



Οι ένοπλες δυνάμεις του Πεκίνου «πλησιάζουν στο νησί της Ταϊβάν από πολλές κατευθύνσεις» υπογράμμισε.



Η ακτοφυλακή της Κίνας είπε ότι διεξήγαγε επίσης «περιπολίες επιβολής του νόμου» σε όλο το νησί.



Τον περασμένο μήνα ο πρόεδρος της Ταϊβάν Λάι Τσινγκ Τε χαρακτήρισε την Κίνα «ξένη εχθρική δύναμη», και πρότεινε μέτρα για την καταπολέμηση της κινεζικής κατασκοπείας και διείσδυσης.



Ο Λάι, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Μάιο, είναι πιο ευθύς από τον προκάτοχό του Τσάι Ινγκ Γουέν στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της Ταϊβάν, εξοργίζοντας την κινεζική κυβέρνηση, η οποία τον αποκαλεί «αποσχιστή». To Πεκίνο τον χαρακτήρισε επίσης «παράσιτο» στα αγγλικά, και σε βίντεο τον απεικονίζει ως ένα πράσινο ζωύφιο που κρατιέται σε ξυλάκια πάνω από μια φλεγόμενη Ταϊβάν.

Πιθανό σημείο ανάφλεξης

Οι ασκήσεις αυτής της εβδομάδας είναι οι μεγαλύτερες από τον Φεβρουάριο, οπότε η Ταϊπέι ανακοίνωσε ότι η Κίνα διοργάνωσε άσκηση με πραγματικά πυρά με αεροσκάφη και πολεμικά πλοία σε μια περιοχή περίπου 74 χιλιόμετρα στα νότια του νησιού.



Ο στρατός της Ταϊβάν απάντησε στέλνοντας δυνάμεις για να «επιτηρούν, ειδοποιούν και ανταποκριθούν ανάλογα».



Σύμφωνα με το France 24 το Πεκίνο είχε απορρίψει την «καθαρή διαφημιστική εκστρατεία» από την Ταϊβάν για αυτό που αποκάλεσε «άσκηση ρουτίνας».

Η Κίνα έχει πραγματοποιήσει αλλεπάλληλες στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από το νησί τα τελευταία χρόνια, που συχνά περιγράφονται ως πρόβες για αποκλεισμό και κατάληψη της επικράτειας.

Πραγματοποίησε επίσης εκτεταμένες ασκήσεις το 2022 μετά την επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι, τότε προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, στην Ταϊβάν.



Η Ταϊβάν είναι ένα πιθανό σημείο ανάφλεξης για έναν πόλεμο μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες είναι ο σημαντικότερος υποστηρικτής του νησιού και ο μεγαλύτερος προμηθευτής όπλων.

We strongly condemn the PRC's irrational provocations. We firmly oppose PLA's actions that undermine regional peace. Standing guard at the forefront of freedom and democracy, remain steadfast in defending our territorial sovereignty. #ROCArmedForces pic.twitter.com/UUC5YXimXY — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) April 1, 2025



Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι νομικά δεσμευμένες να παρέχουν όπλα στην Ταϊβάν –κάτι στο οποίο το Πεκίνο αντιτίθεται- η Ουάσιγκτον διατηρεί εδώ και καιρό μια «στρατηγική ασάφεια» όσον αφορά το αν θα αναπτύξει τον στρατό της για να την υπερασπιστεί από μια κινεζική επίθεση.



Την περασμένη εβδομάδα, ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας του νησιού παρευρέθηκε σε μια τελετή στις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποκάλυψη του πρώτου μαχητικού αεροσκάφους F-16V που κατασκευάστηκε για το νησί.



Η διαμάχη μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν χρονολογείται από το 1949 όταν οι εθνικιστικές δυνάμεις Κουομιντάνγκ του Τσιάνγκ Κάι Σεκ κατέφυγαν στην Ταϊβάν αφού έχασαν τον κινεζικό εμφύλιο πόλεμο με τους κομμουνιστές μαχητές του Μάο Τσε Τουνγκ.

Η κομμουνιστική Κίνα δεν κυβέρνησε ποτέ την Ταϊβάν. Το νησί κυβερνήθηκε εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε διάφορες περιόδους, από τους Ολλανδούς, τους Ισπανούς, τη δυναστεία Τσίνγκ της Κίνας και την Ιαπωνία.



