Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε χθες Δευτέρα τη σύλληψη δυο συμβούλων του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της υπόθεσης που αποκαλείται "Qatargate". ».

ΟΙ συνεργάτες του Νετανιάχου Γιόναθαν Ούριχ και Έλι Φέλτστεϊν —όπως υποπτεύεται η Σιν Μπετ, η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας και αντικατασκοπείας— δωροδοκήθηκαν από τη Ντόχα για να προωθούν στους δημοσιογράφους θετικά δημοσιεύματα για το Κατάρ.

«Κατόπιν εξέτασης που διεξήχθη από την εθνική μονάδα διεθνών ερευνών, δυο ύποπτοι τέθηκαν υπό κράτηση για να ανακριθούν», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, θυμίζοντας πως οι διαδικασίες στην υπόθεση περιβάλλονται από μυστικότητα κατόπιν διαταγής της δικαιοσύνης.

Όπως μεταδίδει η jpost, οι βοηθοί φέρεται να ενεπλάκησαν σε ένα σκάνδαλο στο οποίο πληρώνονταν από το Κατάρ, ενώ διαχειρίζονταν τις διαπραγματεύσεις για τους ομήρους.

Οι κατηγορίες σε βάρος των υπόπτων περιλαμβάνουν δωροδοκία, επαφή με ξένο πράκτορα, παραβίαση εμπιστοσύνης, ξέπλυμα χρήματος και φορολογικά αδικήματα.

Το Κατάρ, εμιράτο του Κόλπου, το οποίο δεν έχει επισήμως διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ και φιλοξενούσε επί χρόνια ηγέτες του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς, διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή στις έμμεσες διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Λίγο αργότερα κατέθεσε στην αστυνομία και ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, όχι ως κατηγορούμενος αλλά ως άτομο που γνωρίζει στοιχεία για την υπόθεση, ο οποίος κατήγγειλε «πολιτική έρευνα» και κατηγόρησε την αστυνομία πως πήρε «ομήρους» τους δυο συνεργάτες του.

«Μόλις μου ζήτησαν να καταθέσω, είπα πως ήμουν ελεύθερος και ήθελα να καταθέσω αμέσως (...) Κατάλαβα πως ήταν πολιτική έρευνα, αλλά δεν συνειδητοποίησα σε ποιο βαθμό», τόνισε ο κ. Νετανιάχου σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω Telegram.

«Κρατούν τους Γιόναθαν Ούριχ και Έλι Φέλτστεϊν σαν ομήρους», υποστήριξε.

«Η βάρβαρη σύλληψη του Γιόναθαν Ούριχ σηματοδοτεί νέο ξεπεσμό στο πολιτικό κυνήγι μαγισσών με σκοπό την ανατροπή ενός πρωθυπουργού της δεξιάς και την αποτροπή της καθαίρεσης του επικεφαλής της Σιν Μπετ», υποστήριξε από πλευράς του το Λικούντ, το κόμμα του πρωθυπουργού Νετανιάχου, σε δελτίο Τύπου το οποίο δημοσιοποίησε για την υπόθεση.

Ο «πόλεμος» στην Σιν Μπετ και πώς συνδέεται με το σκάνδαλο

Πριν από δύο εβδομάδες, η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση του κ. Νετανιάχου να καθαιρεθεί ο επικεφαλής της Σιν Μπετ, ο Ρόνεν Μπαρ. Όμως κατόπιν προσφυγής το Ανώτατο Δικαστήριο ανέστειλε την απαλλαγή του από τα καθήκοντά του ωσότου να εξεταστεί η υπόθεση, μέχρι την 8η Απριλίου.

Αψηφώντας την απόφαση αυτή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επέλεξε χθες Δευτέρα τον Έλι Σαρβίτ, τον πρώην αρχηγό του γενικού επιτελείου ναυτικού, για να αναλάβει νέος επικεφαλής της Σιν Μπετ.

Η γενική εισαγγελέας Γκαλί Μπαχαράβ-Μιάρα —η κυβέρνηση έχει κινήσει διαδικασία για να απομακρυνθεί από τη θέση της— εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για την καθαίρεση του Ρόνεν Μπαρ.

Χθες Δευτέρα το Λικούντ συνέδεσε άμεσα την έρευνα για το Qatargate με τις προσπάθειες να εμποδιστούν οι απομακρύνσεις του κ. Μπαρ και της κυρίας Μπαχαράβ-Μιάρα, υποστηρίζοντας πως «εδώ κι εβδομάδες, η γενική εισαγγελέας και ο επικεφαλής της Σιν Μπετ κάνουν ανυπόστατες έρευνες με την προκάλυψη διαταγής μυστικότητας, προσπαθώντας να εμποδίσουν την απομάκρυνση του επικεφαλής της Σιν Μπετ χρησιμοποιώντας τον Ούριχ και τους άλλους σαν κρέας για τα κανόνια».

Στις αρχές Μαρτίου, η Σιν Μπετ έκανε γνωστό πως έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνα σε βάρος συνεργατών του πρωθυπουργού Νετανιάχου στο πλαίσιο της υπόθεσης αυτής, απαγορεύοντας ταυτόχρονα τη δημοσιοποίηση οποιασδήποτε λεπτομέρειας.

