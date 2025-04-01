Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε νωρίς την Τρίτη ότι επιτέθηκε σε μαχητή της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρυτού, δοκιμάζοντας περαιτέρω μια ασταθή τετράμηνη εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της συμμάχου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς που κυβερνά στη Λωρίδα της Γάζας.

«Το χτύπημα είχε στόχο έναν τρομοκράτη της Χεζμπολάχ που είχε πρόσφατα κατευθύνει στελέχη της Χαμάς και τους βοήθησε να σχεδιάσουν μια σημαντική επικείμενη τρομοκρατική επίθεση εναντίον Ισραηλινών αμάχων», σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας και αντικατασκοπείας.

Στην ανακοίνωση, που δεν διευκρινίζει ποιο ήταν το πρόσωπο που μπήκε στο στόχαστρο, τονίζεται πως αναλήφθηκε «δράση για να εξαλειφθεί και να αποτραπεί η απειλή».

Αεροσκάφη ακούστηκαν να πετούν σε χαμηλό ύψος στη Βηρυτό, την πρωτεύουσα του Λιβάνου, όπου πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στα λιβανικά σώματα ασφαλείας και κάτοικοι έκαναν λόγο για πολλές ισχυρές εκρήξεις, που ακούστηκαν σ’ όλη την πόλη.

Η ανακωχή με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ διέκοψε τη σύγκρουση ενός έτους και έδωσε τη δυνατότητα στον νότιο Λίβανο να αναπτύξει λιβανέζικα στρατεύματα στην περιοχή ενώ τα ισραηλινά χερσαία στρατεύματα αποσύρθηκαν από τη ζώνη. Ωστόσο, η κάθε πλευρά κατηγορεί την άλλη ότι δεν τήρησε πλήρως αυτούς τους όρους.

Η κατάπαυση του πυρός φαινόταν όλο και πιο αδύναμη τελευταία. Το Ισραήλ καθυστέρησε την υποσχεθείσα απόσυρση των στρατευμάτων του τον Ιανουάριο και είπε τον Μάρτιο ότι αναχαίτισε ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, γεγονός που το οδήγησε να βομβαρδίσει στόχους στα νότια προάστια της Βηρυτού και στο νότιο Λίβανο, την Παρασκευή.

Η Χεζμπολάχ αρνήθηκε οποιαδήποτε ανάμειξη στις εκτοξεύσεις ρουκετών.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιτίθεται οπουδήποτε στον Λίβανο για να αντιμετωπίσει τις απειλές και να επιβάλει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τη Χεζμπολάχ.

