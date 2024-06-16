Το ΕΛΚ, το οποίο παραμένει η μεγαλύτερη ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τις Ευρωεκλογές, θα εμφανιστεί σε δημόσια ακρόαση ενώπιον του γαλλόφωνου Πρωτοδικείου των Βρυξελλών την ερχόμενη Παρασκευή (21 Ιουνίου) στο πλαίσιο επείγουσας διαδικασίας, όπως πληροφορήθηκε το Euractiv.

Ένα έγγραφο 20 σελίδων απαριθμεί τους λόγους για τους οποίους η φον ντερ Λάιεν δεν πρέπει να διοριστεί εκ νέου ως πρόεδρος της Επιτροπής και η υποψηφιότητά της πρέπει να αποσυρθεί από τη δική της ομάδα της ΕΕ, το ΕΛΚ.

Ο ενάγων είναι ο Φρεντερίκ Μπαλτάν, ένας Βέλγος λομπίστας που βρίσκεται πίσω από την ποινική μήνυση κατά της φον ντερ Λάιεν στην υπόθεση Pfizergate. Η μήνυση υποστηρίζει ότι η φον ντερ Λάιεν παραβίασε τον Χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αρκετές συνθήκες της ΕΕ και τον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων κατά τη διάρκεια της προεδρίας της και ότι θα μπορούσε σύντομα να βρεθεί στην ίδια θέση αν επανεκλεγεί. Η εκδίκαση της εν λόγω υπόθεσης αναβλήθηκε πρόσφατα για τον Δεκέμβριο.

«Η υποψηφιότητα της κ. φον ντερ Λάιεν από το ΕΛΚ για τη θέση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτελεί κατάχρηση εξουσίας», αναφέρεται στην καταγγελία.

«Δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θέτουν οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες, ο CCME [Κώδικας Δεοντολογίας για τα Μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής] ή ακόμη και ο κώδικας δεοντολογίας του κόμματός της για την ανάληψη αυτού του αξιώματος», προστίθεται.

Ο Μπαλτάν «ζητεί να διαταχθεί το ΕΛΚ να αποσύρει την παρουσίαση της υποψηφιότητας της κας φον ντερ Λάιεν […], με την επιβολή προστίμου 50.000 ευρώ ανά ημέρα καθυστέρησης από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης παρέμβασης».

Η ακρόαση αυτή σχετίζεται με την επίσημη ειδοποίηση που απέστειλε ο ενάγων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, την Επίτροπο Αξιών και Διαφάνειας Βέρα Γιούροβα και τον επικεφαλής του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ πριν από σχεδόν μία εβδομάδα, καλώντας τους ηγέτες της ΕΕ να επιβάλουν την παραίτηση της φον ντερ Λάιεν και των επιτρόπων της, όπως μετέδωσε το Euronews.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.