Ο επικεφαλής της πανίσχυρης οργάνωσης Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα απείλησε σήμερα Παρασκευή με «εκπλήξεις» στο Ισραήλ, αφού ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε ότι έχει «αναπάντεχα σχέδια» για να αντιμετωπίσει τη φιλοϊρανική, λιβανέζικη οργάνωση.

«Εμείς θα μιλήσουμε για εκπλήξεις. (Ο Νετανιάχου) θα πρέπει να περιμένει (…) εκπλήξεις εκ μέρους μας», είπε ο Νασράλα σε μια ομιλία του που μεταδόθηκε απευθείας από την τηλεόραση.

Η Χεζμπολάχ εξαπολύει καθημερινά επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, για να στηρίξει τον σύμμαχό της, την παλαιστινιακή Χαμάς. Ο ισραηλινός στρατός απαντά με πλήγματα στον Λίβανο, στοχεύοντας μέλη της Χεζμπολάχ. «Εξοντώσαμε εκατοντάδες πράκτορες της Χεζμπολάχ», υποστήριξε την Πέμπτη ο Νετανιάχου. «Έχουμε λεπτομερή σχέδια, σημαντικά, ακόμη και απρόβλεπτα» για αυτό το μέτωπο στο βόρειο Ισραήλ, πρόσθεσε.

«Θα ήθελα να πω στον Νετανιάχου (…) και την κυβέρνηση του εχθρού ότι μελετήσαμε και ζυγίσαμε όλα τα ενδεχόμενα, όλα τα σενάρια στα οποία μπορεί να καταφύγει», είπε ο Χασάν Νασράλα σήμερα. Όπως είπε, η Χαμάς και οι άλλοι σύμμαχοι του Ιράν στην περιοχή ήταν εκείνοι που «αιφνιδίασαν» το Ισραήλ, μια χώρα που «διαθέτει τον ισχυρότερο στρατό και τις ισχυρότερες υπηρεσίες πληροφοριών στην περιοχή».

«Η Χαμάς σας αιφνιδίασε» με την επίθεση στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου και η Χεζμπολάχ «σας αιφνιδίασε ανοίγοντας» το μέτωπο του Λιβάνου την επομένη, συνέχισε. «Η Υεμένη σας αιφνιδίασε», καθώς οι αντάρτες Χούθι εξαπολύουν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. «Το Ιράκ σας αιφνιδίασε, όπως και το Ιράν, όταν βομβαρδίσατε το προξενείο του» στη Δαμασκό, είπε ο Νασράλα, μιλώντας σε μια τελετή στη μνήμη του Ιρανού προέδρου Εμπραχίμ Ραϊσί που σκοτώθηκε την Κυριακή όταν συνετρίβη το ελικόπτερό του.

«Ευχόμαστε ο πόλεμος να σταματήσει ανά πάσα στιγμή. Αλλά αν (ο Νετανιάχου) είναι αποφασισμένος να κάνει πόλεμο, θα οδηγήσει τη χώρα του στην καταστροφή», προειδοποίησε.

Τουλάχιστον 430 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο τους τελευταίους επτά μήνες. Οι 279 ήταν μαχητές της Χεζμπολάχ και τουλάχιστον 82 ήταν άμαχοι, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Από την πλευρά του Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 14 στρατιώτες και 11 πολίτες.

Τις τελευταίες ημέρες η Χεζμπολάχ εντείνει τις επιθέσεις της εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο βόρειο Ισραήλ, χρησιμοποιώντας μη επανδρωμένα αεροσκάφη και όπλα νέου τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

