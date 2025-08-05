Λιθουανία: Το ρωσικό drone που πέρασε στη λιθουανική επικράτεια την περασμένη εβδομάδα έφερε εκρηκτικό φορτίο

Το Βίλνιους δήλωσε σήμερα ότι ένα ρωσικής κατασκευής drone που εισήλθε στη Λιθουανία από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας και βρέθηκε σε στρατιωτική περιοχή εκπαίδευσης την περασμένη εβδομάδα μετέφερε δύο κιλά εκρηκτικών.

«Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης του μη επανδρωμένου οχήματος, διαπιστώθηκε ότι μετέφερε έναν εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος εξουδετερώθηκε με επιτυχία επί τόπου», δήλωσε σε δημοσιογράφους η Γενική Εισαγγελέας της Λιθουανίας, Νίντα Γκρουνσκιένε.

Ο υπουργός Εξωτερικών Κεστούτις Μπούντρις κάλεσε το ΝΑΤΟ να λάβει «άμεσα μέτρα» για την ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της χώρας του μετά το συμβάν αυτό.

Ο Μπούντρις δήλωσε ότι ο ίδιος και η υπουργός Άμυνας Ντοβίλε Σακαλιένε ζήτησαν γραπτώς από τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, «άμεσα μέτρα για την ενίσχυση των δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας της Λιθουανίας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

