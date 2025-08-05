H εισαγγελία του Μιλάνου διεξάγει δυο διαφορετικές έρευνες σε βάρος τεσσάρων συνολικά ατόμων, σχετικά με το συμβάν που σημειώθηκε στις 27 Ιουλίου, σε καφέ πρατηρίου βενζίνης κοντά στο Μιλάνο.

Πρόκειται για βίντεο που είχε αναρτήσει Γαλλοεβραίος τουρίστας, ο οποίος είχε καταγγείλει ρατσιστική επίθεση σε βάρος του, από πελάτες του καφέ, λόγω του ότι φορούσε την κιπά, το χαρακτηριστικό εβραϊκό καπελάκι. Ο πενηνταδυάχρονος τουρίστας, σε δηλώσεις του στον Τύπο, ανέφερε ότι οι πελάτες τον προπηλάκισαν, του φώναξαν «δολοφόνε γύρνα σπίτι σου» και στη συνέχεια, όταν ο ίδιος έπεσε κάτω, του έσπασαν τα γυαλιά του. Όλα αυτά, σύμφωνα με την καταγγελία του, συνέβησαν παρουσία του εξάχρονου γιού του.

Μετά από λίγες ημέρες, τρεις Παλαιστίνιοι οι οποίοι βρίσκονταν στο ίδιο καφέ, έκαναν γνωστό ότι ο Γαλλοεβραίος τουρίστας φέρεται να τους προπηλάκισε πρώτος, μόλις άκουσε ότι μιλούσαν αραβικά, και να τους αποκάλεσε «τρομοκράτες», επειδή φίλες τους φορούσαν μενταγιόν με τον χάρτη της Παλαιστίνης και να τους έδωσε κεφαλιά.

Σήμερα, έγινε γνωστό ότι η εισαγγελία του Μιλάνου διεξάγει έρευνα για φυλετικό μίσος σε βάρος των τριών Παλαιστινίων, οι οποίοι φέρονται να ξυλοκόπησαν τον 52χρονο. Είναι το ίδιο ακριβώς αδίκημα στο οποίο γίνεται αναφορά σε δεύτερη έρευνα της ίδιας εισαγγελίας που διεξάγεται σε βάρος του Γάλλου τουρίστα ο οποίος, με την σειρά του, φέρεται να ευθύνεται για πρόκληση σωματικής βλάβης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.