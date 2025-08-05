Κομισιόν: «Έκπληκτη» από τη γερμανική κριτική για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για το εμπόριο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε την Τρίτη στην έντονη γερμανική κριτική για τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για το εμπόριο, λέγοντας ότι συνήφθη μετά το «σαφές μήνυμα» από τις χώρες μέλη ότι αυτό ήταν που ήθελαν.

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπαϊλ καταδίκασε την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ του περασμένου μήνα ως «αδύναμη», πριν από ένα ταξίδι στην Ουάσινγκτον, αναφέρει το Politico.

«Πρέπει να ομολογήσω ότι μείναμε αρκετά έκπληκτοι όταν ακούσαμε αυτή τη δήλωση από τον Γερμανό υπουργό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Όλοφ Γκιλ, εκπρόσωπος της Επιτροπής για το εμπόριο.

Οι χώρες της ΕΕ, πρόσθεσε ο Γκιλ, «επέμεναν ότι μόνο μια λύση κατόπιν διαπραγμάτευσης θα μπορούσε να διασφαλίσει τη σταθερότητα και να προστατεύσει τα κοινά μας συμφέροντα. Αυτή ήταν η άποψη της συντριπτικής πλειονότητας των κρατών μελών της ΕΕ», συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας.

Ένας αξιωματούχος της Επιτροπής, ο οποίος δεν θέλησε να μιλήσει ανώνυμα, δήλωσε ότι «μόνο μια μικρή μειοψηφία» χωρών ήθελε να διακινδυνεύσει έναν εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. «Τα κράτη μέλη πίεσαν για αυτό το αποτέλεσμα».

Ο Κλινγκμπάιλ βρίσκεται στην Ουάσινγκτον για να συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ. Πριν από την επίσκεψη, ο Γερμανός υπουργός δήλωσε για την εμπορική συμφωνία: «Νομίζω ότι ήμασταν πολύ αδύναμοι και δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε».

Η συμφωνία ορίζει έναν βασικό δασμό 15% στις εισαγωγές της ΕΕ προς τις ΗΠΑ. Η ΕΕ δεν θα πλήξει τις εξαγωγές των ΗΠΑ με νέα τέλη, και συμφώνησε να μειώσει στο μηδέν τους δασμούς στα αμερικανικά αυτοκίνητα.

Ωστόσο, ο χάλυβας και το αλουμίνιο δεν περιλαμβάνονται στη συμφωνία, και αντιμετωπίζουν ξεχωριστό δασμό 50%. Ενώ η ΕΕ έχει δηλώσει ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διαπραγματευτούν νέες ποσοστώσεις με βάση το ιστορικό των εμπορικών ροών, οι ΗΠΑ δεν έχουν αναφερθεί σε αυτό.

Ο Κλινγκμπάιλ δήλωσε ότι θέλει να δει αν οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να διαπραγματευτούν για τον χάλυβα και το αλουμίνιο, αν και τέτοιες συνομιλίες διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι από τις χώρες μέλη του μπλοκ.

«Υπάρχει συζήτηση για κανονισμούς ποσοστώσεων για τον χάλυβα», δήλωσε ο Κλινγκμπάιλ στο Deutschlandfunk τη Δευτέρα. «Θα ήταν καλό αν υπήρχαν. Θα δοκιμάσω, φυσικά, να δω ποια βήματα είναι διατεθειμένη να κάνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημερώνει τακτικά τις 27 χώρες μέλη μέσω των πρεσβευτών τους στις Βρυξέλλες για την πρόοδο των εμπορικών συνομιλιών, ενώ πραγματοποιούνται και έκτακτες συναντήσεις των υπουργών Εμπορίου. Ωστόσο, δεν είναι ασυνήθιστο οι πολιτικοί να επικρίνουν δημόσια την Επιτροπή στο εσωτερικό, ενώ οι εκπρόσωποί τους στις Βρυξέλλες υποστηρίζουν την ευρύτερη ενότητα.

