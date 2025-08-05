ΗΠΑ: Οι Ρεπουμπλικάνοι του Τέξας ψήφισαν για τη σύλληψη Δημοκρατικών που μπλοκάρουν ν/σ

Πρωτοφανές περιστατικό εκτυλίσσεται στο Τέξας, με διακύβευμα τις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ. Οι Ρεπουμπλικάνοι της πολιτείας ψήφισαν για τη σύλληψη δεκάδων Δημοκρατικών βουλευτών που μπλοκάρουν ένα σχέδιο ανακατανομής των περιφερειών

Ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ διέταξε τους πολιτειακούς αστυνομικούς «να εντοπίσουν, να συλλάβουν και να επιστρέψουν στην αίθουσα της Βουλής κάθε μέλος που έχει εγκαταλείψει το καθήκον του προς τους Τεξανούς».

Ο Άμποτ απείλησε επίσης να απαγγείλει κατηγορίες στους απόντες Δημοκρατικούς για δωροδοκία εάν συγκεντρώσουν δημόσιο χρήμα για να καλύψουν το ημερήσιο πρόστιμο με το οποίο επιβαρύνονται για μποϊκοτάζ του σώματος.

Ο ανασχεδιασμένος χάρτης του Κογκρέσου θα δημιουργήσει πέντε ακόμη έδρες, με σαφές ρεπουμπλικανικό εκλογικό ρεύμα, στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν μικρή πλειοψηφία.

Τουλάχιστον τα δύο τρίτα του 150μελούς νομοθετικού σώματος της πολιτείας στο Τέξας πρέπει να είναι παρόντα για να προχωρήσει η ψηφοφορία. Η απαρτία κατέστη μη εφικτή αφού περισσότεροι από 50 Δημοκρατικοί νομοθέτες εγκατέλειψαν την πολιτεία.

Οι περισσότεροι Δημοκρατικοί κατέφυγαν στο Ιλινόις, όπου ο κυβερνήτης της πολιτείας Τζ. Μπ. Πρίτζκερ δήλωσε ότι «θα κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τον καθένα από αυτούς» εν μέσω απειλών σύλληψης από τον Άμποτ.

Οι Δημοκρατικοί δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να μείνουν μακριά από το Τέξας για δύο εβδομάδες μέχρι το τέλος της ειδικής νομοθετικής συνόδου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι του Τέξας κατέχουν επί του παρόντος 25 από τις 38 έδρες του Κογκρέσου της πολιτείας.

Ελπίζουν ότι οι νέοι χάρτες θα μπορούσαν να αυξήσουν αυτόν τον αριθμό σε 30 - όλες σε εκλογικές περιφέρειες που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κέρδισε τον περασμένο Νοέμβριο κατά τουλάχιστον 10 μονάδες.

Eνόψει των ενδιάμεσων εκλογών του επόμενου έτους, η ανακατανομή των περιφερειών του Τέξας θα μπορούσε να βοηθήσει στην ενίσχυση της ισχνής πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ - την κάτω βουλή του Κογκρέσου.

Πηγή: skai.gr

