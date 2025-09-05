Ανατροπή στην ιστορία της οικογένειας των τριών Γερμανών, τους επιβάτες του τραμ Γκλόρια στη Λισαβόνα που ανατράπηκε την Τετάρτη και είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό απολογισμό των 16 νεκρών.

Μία έγκυος μητέρα, ο πατέρας και ένα τρίχρονο αγοράκι ήταν μεταξύ των επιβατών και αρχικές πληροφορίες ανέφεραν πως ενώ το παιδάκι ανασύρθηκε με ελαφρά τραύματα, ο πατέρας του σκοτώθηκε και η εγκυμονούσα μητέρα του είχε τραυματιστεί σοβαρά. Θυμίζουμε πως χθες Πέμπτη, κι ενώ οι πληροφορίες μιλούσαν για 17 νεκρούς, ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου πως οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν 16.

Ο άνθρωπος που δεν είχε πεθάνει ήταν τελικά ο Γερμανός πατέρας της οικογένειας. Η πορτογαλική Publico, συγκεκριμένο έγραψε: «Η Δικαστική Αστυνομία ανέφερε ότι έμαθε κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι ο Γερμανός πολίτης που αναγνωρίστηκε χθες ως ένας από τους νεκρούς, στην πραγματικότητα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο São José».

