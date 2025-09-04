Γκλόρια: Το κίτρινο τραμ, σήμα κατατεθέν της Λισαβόνας, που βάφτηκε κόκκινο

Η Πορτογαλία θρηνεί έπειτα από τον εκτροχιασμό και τη συντριβή βαγονιού του τραμ Elevador da Glória στη Λισαβόνα, που στοίχισε τη ζωή σε 17 ανθρώπους, με αρκετούς τραυματίες να βρίσκονται ακόμη σε κρίσιμη κατάσταση. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, λίγο μετά τις 6, σε ώρα αιχμής.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού, καθώς το βαγόνι κατέβαινε ανεξέλεγκτα την κατηφόρα με μεγάλη ταχύτητα, προτού συγκρουστεί σε κτίριο στη στροφή του δρόμου. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται και ξένοι υπήκοοι, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές οι ταυτότητες και οι εθνικότητές τους.

Από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Λισαβόνας με ιστορία 140 χρόνια

Το Elevador da Glória, με τα χαρακτηριστικά κίτρινα και λευκά βαγόνια, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά αξιοθέατα της Λισαβόνας. Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915, ενώ σήμερα διαχειρίζεται από τη δημοτική συγκοινωνιακή εταιρεία Carris. Το σύστημα βασίζεται σε δύο βαγόνια που κινούνται παράλληλα, δεμένα με χαλύβδινα καλώδια: το βάρος του ενός που κατεβαίνει τραβά το άλλο προς τα πάνω.

Χαρακτηρισμένο εθνικό μνημείο, το τραμ μεταφέρει κάθε χρόνο περίπου 3 εκατομμύρια επιβάτες. Η σύντομη αλλά απότομη διαδρομή των 260 μέτρων συνδέει την πλατεία Ρεσταουραντόρες με την ιστορική συνοικία Μπάιρο Άλτο, γνωστή για την έντονη νυχτερινή ζωή της.

Παρά τον τουριστικό χαρακτήρα του, το Elevador da Glória χρησιμοποιείται καθημερινά και από κατοίκους, οι οποίοι το εμπιστεύονται για να αντιμετωπίσουν τις απότομες ανηφόρες της πρωτεύουσας.

Ο πρόεδρος της Πορτογαλίας, Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων. Ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, κήρυξε την πόλη σε πένθος, δηλώνοντας: «Πρόκειται για μια τραγωδία όπως δεν έχουμε ξαναδεί».

