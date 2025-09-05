Ταϊλάνδη: Ο Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ εξελέγη πρωθυπουργός από τη Βουλή

Ο Ανουτίν Τσαρνιβιρακούλ εξελέγη σήμερα πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης κερδίζοντας με άνεση την κοινοβουλευτική ψήφο απέναντι στον υποψήφιο του κυβερνώντος κόμματος της άλλοτε κυρίαρχης οικογένειας Σιναουάτρα στο τέλος μίας εβδομάδας χάους και πολιτικού αδιεξόδου.

Με την καθοριστικής σημασίας υποστήριξη της αντιπολίτευσης, ο Ανουτίν εξασφάλισε άνετα περισσότερες από τις μισές ψήφους του κάτω σώματος του κοινοβουλίου που απαιτούνταν προκειμένου να γίνει πρωθυπουργός (331 σε σύνολο 492, σύμφωνα με τα τελικά επίσημα αποτελέσματα), στον επίλογο ενός πολυήμερου δράματος και ενός αγώνα για εξουσία κατά τον οποίο κατάφερε να επικρατήσει του ισχυρότερου κόμματος στην ιστορία της Ταϊλάνδης.

Ο ευφυής και ικανός στην επίτευξη συμφωνιών Ανουτίν αποτελεί μια σταθερά στην πολιτική της Ταϊλάνδης, τοποθετώντας στρατηγικά το κόμμα του, το Bhumjaithai, μεταξύ αντίπαλων ελίτ που έχουν εμπλακεί σε έναν ανένδοτο αγώνα εξουσίας και διασφαλίζοντας τη θέση του σε διαδοχικές κυβερνήσεις συνασπισμού.

Ο Ανουτίν δεν μίλησε στο σώμα πριν από την ψηφοφορία, όπου πέρασε το απαιτούμενο όριο ψήφων προκειμένου να γίνει πρωθυπουργός με μεγάλο προβάδισμα.

Όταν ρωτήθηκε, κατά την άφιξή του στο κοινοβούλιο, αν είχε ζητήσει θεία παρέμβαση, απάντησε: «Προσευχήθηκα στους γονείς μου».

Η νίκη του απέναντι στον Τσαϊκάσεμ Νιτισίρι ήταν μια ταπεινωτική ήττα για το κυβερνών κόμμα Pheu Thai του δισεκατομμυριούχου Τακσίν Σιναουάτρα, που αναχώρησε αργά χθες, Πέμπτη, από την Ταϊλάνδη με προορισμό το Ντουμπάι, όπου πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της 15ετούς αυτοεξορίας του.

Η κρίση στο Pheu Thai προκλήθηκε τον Ιούνιο λόγω της αποχώρησης του Ανουτίν από τη συμμαχία μαζί του, με αποτέλεσμα ο κυβερνητικός συνασπισμός να μείνει με οριακή πλειοψηφία εν μέσω διαδηλώσεων και μειούμενης δημοτικότητας.

Το τελειωτικό χτύπημα ήρθε την περασμένη εβδομάδα με την καθαίρεση από το Συνταγματικό Δικαστήριο της κόρης και προστατευόμενης του Σιναουάτρα, της Παετονγκτάρν Σιναουάτρα, έκτης πρωθυπουργού που προέρχεται ή υποστηρίχθηκε από την οικογένεια Σιναουάτρα και καθαιρέθηκε είτε από τον στρατό είτε από δικαστήριο.

Η σημερινή νίκη του Ανουτίν στην κοινοβουλευτική ψηφοφορία είναι αποτέλεσμα συμφωνίας με το Λαϊκό Κόμμα της αντιπολίτευσης, τη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, το οποίο έπεισε να τον υποστηρίξει υποσχόμενος διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την τροποποίηση του Συντάγματος και διενέργεια εκλογών ενός τεσσάρων μηνών.

Βετεράνος της πολιτικής, επικεφαλής άλλοτε της κατασκευαστικής εταιρίας της οικογένειάς του, ο 58χρονος Ανουτίν διετέλεσε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός Εσωτερικών και υπουργός Υγείας την περιόδο της Covid-19 στην Ταϊλάνδη.

Καθότι πιστός υποστηρικτής του βασιλιά, ο Ανουτίν θεωρείται συντηρητικός, αν και έγινε γνωστός ως επικεφαλής μιας επιτυχημένης εκστρατείας για την αποποινικοποίηση της κάνναβης στην Ταϊλάνδη, που οδήγησε στην αδειοδότηση χιλιάδων λιανοπωλητών μαριχουάνας.

Ο Ανουτίν θα ηγηθεί κυβέρνησης μειοψηφίας, στην οποία δεν θα συμμετέχει στο Λαϊκό Κόμμα, και θα αναλάβει τα ηνία της χώρας με μια οικονομία που αντιμετωπίζει ασθενική κατανάλωση, σφιχτούς κανόνες δανεισμού και πολύ υψηλά επίπεδα ιδιωτικού χρέους.

Η ταχεία ανάρρησή του στην πρωθυπουργία συνδέθηκε με τους πολιτικούς υπολογισμούς του Τακσίν και την παρακμή του Pheu Thai, το οποίο κέρδισε τις πέντε από τις έξι τελευταίες εκλογές, αλλά η υποστήριξη προς αυτό μειώνεται μεταξύ των εργατικών τάξεων που σαγηνεύονταν άλλοτε από τις λαϊκιστικές προσφορές του.

Η αναχώρηση του μεγιστάνα από την Ταϊλάνδη, που δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, με το ιδιωτικό τζετ του ήρθε αφού το κόμμα του απέτυχε στις προσπάθειές του να προκαλέσει διάλυση της Βουλής και να υπονομεύσει τον συνασπισμό του Ανουτίν. Δικαστική απόφαση για ενδεχόμενη φυλάκιση του Τακσίν αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.

Ο Τακσίν είχε θερμό καλωσόρισμα κατά την επιστροφή του από το Ντουμπάι το 2023 προκειμένου να εκτίσει ποινή οκτώ ετών για κατάχρηση εξουσίας και σύγκρουση συμφερόντων, όμως κατά την πρώτη νύχτα του στη φυλακή μεταφέρθηκε στην πτέρυγα VIP ενός νοσοκομείου για ιατρικούς λόγους.

Η ποινή του μειώθηκε σε έναν χρόνο από τον βασιλιά και αποφυλακίστηκε με χάρη έπειτα από κράτηση έξι μηνών. Το Ανώτατο Δικαστήριο θα αποφασίσει την Τρίτη αν ο χρόνος που πέρασε ο Τακσίν στο νοσοκομείο θα μετρήσει στον χρόνο έκτισης της ποινής του. Αν όχι, μπορεί να τον στείλει και πάλι πίσω στη φυλακή.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Τακσίν είπε πως βρίσκεται στο Ντουμπάι για ιατρικό έλεγχο (checkup) και για να δει παλιούς φίλους.

«Θα επιστρέψω μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου για να παρουσιαστώ προσωπικά στο δικαστήριο την 9η Σεπτεμβρίου», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

