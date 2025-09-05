Τραμπ: Φαίνεται ότι έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινή, Κίνα

Διπλωματική ήττα όσον αφορά την προσέγγιση της Ρωσίας και της Ινδίας από τις ΗΠΑ φέρεται να αναγνωρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social.

«Φαίνεται ότι έχουμε χάσει την Ινδία και τη Ρωσία από την πιο βαθιά, σκοτεινότερη, Κίνα. Είθε να έχουν ένα μακρύ και ευημερούν μέλλον μαζί!» ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, παραθέτοντας φωτογραφία του Σι Τζινπίνγκ με τον Ναρέντρα Μόντι και τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής της Κίνας.



Ο Ντόναλντ Τραμπ γίνεται όλο και πιο απαισιόδοξος σχετικά με την προοπτική να δώσει τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας, ή και να δει τους ηγέτες των δύο εμπόλεμων χωρών να συναντώνται κατ' ιδίαν, αναφέρει στο μεταξύ, το NBC επικαλούμενο δύο ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Το δημοσίευμα αναφέρεται και στην Ινδία, σημειώνοντας οι κυρώσεις μπορούν να έχουν απροσδόκητες επιπτώσεις. Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης έδειξε την Ινδία ως προειδοποιητικό παράδειγμα. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες διπλασίασαν τον δασμολογικό τους συντελεστή στην Ινδία ως τιμωρία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, οι αμερικανικές σχέσεις με την Ινδία επιδεινώθηκαν. Αυτή την εβδομάδα, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εμφανίστηκε στην Κίνα για τη σύνοδο κορυφής που διοργάνωσε ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ, τονίζεται.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν εδώ και καιρό την Ινδία ως ζωτικό δημοκρατικό εταίρο στην αντιμετώπιση της κινεζικής και ρωσικής επιρροής σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, στην Κίνα, ο Μόντι εθεάθη να κρατάει τα χέρια με τον Πούτιν και να μιλάει θερμά στον Σι. Τα πλάνα του Μόντι να αναθερμαίνει τις σχέσεις του με τη Ρωσία και την Κίνα, σχολίασε ο κυβερνητικός αξιωματούχος, «δεν ήταν καλά».

Ο Μπρετ Μπρούεν, ο οποίος ήταν διευθυντής διεθνών θεμάτων του Λευκού Οίκου στην κυβέρνηση Ομπάμα, δήλωσε σε συνέντευξή του: «Περάσαμε την τελευταία δεκαετία προσπαθώντας να οικοδομήσουμε Ινδο-Ειρηνική εταιρική σχέση με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης των εχθρικών ενεργειών της Κίνας. Ο Τραμπ απλώς την τίναξε με μπαζούκα».

