Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, έχοντας νεότερη ενημέρωση για την τραγωδία στη Λισαβόνα, ενημέρωσε το λαό της χώρας του ότι οι νεκροί είναι 16 και όχι 17 και τόνισε ότι οι Πορτογάλοι είναι ενωμένοι μετά από αυτή την τραγωδία, μία από τις μεγαλύτερες στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

«Να πούμε πολλά μπράβο στους ανθρώπους που παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και δεν επέτρεψαν στον αριθμό των θυμάτων να ανέβει και στους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων της πόλης», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός στη σύντομη τηλεοπτική του παρουσία, χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

Δημόσια τοποθέτηση έκανε και ο δήμαρχος της Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας: «Ήταν ένα πρωτοφανές δυστύχημα. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε την κατάσταση. Θρηνούμε από χθες και οι σκέψεις μας είναι στα θύματα, στους συγγενείς των θυμάτων και στους τραυματίες. Περιμένουμε απαντήσεις και να είστε σίγουροι ότι θα τις έχουμε.

Την Παρασκευή θα δημοσιευθούν τα αρχικά πορίσματα της έρευνας, αναφέρει το Υπουργείο Μεταφορών

Το πορτογαλικό πρακτορείο ειδήσεων Lusa αναφέρει ότι οι ερευνητικές αρχές ολοκλήρωσαν τις επιτόπιες εκτιμήσεις μετά το δυστύχημα και θα ανακοινώσουν τα προκαταρκτικά πορίσματα το απόγευμα της Παρασκευής.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο Τύπου, το Γραφείο Πρόληψης και Διερεύνησης Ατυχημάτων Αεροπορίας και Σιδηροδρόμων (GPIAAF), σε συνεργασία με τη Δικαστική Αστυνομία και την Επιθεώρηση Εργασίας, ολοκλήρωσε τη συλλογή στοιχείων από τον τόπο του δυστυχήματος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα εκδοθεί ανακοίνωση με τα αρχικά συμπεράσματα και την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η έρευνα.

Αγνοήθηκαν προειδοποιήσεις για την ασφάλεια λειτουργίας του τραμ, ισχυρίζονται τα συνδικάτα

Παράλληλα, ο δήμαρχος Λισαβόνας, Κάρλος Μοέδας, επιβεβαίωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η Carris, η εταιρεία που διαχειρίζεται το τραμ, έχει κληθεί να ξεκινήσει τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική έρευνα για το περιστατικό.

Η Carris, η εταιρεία δημόσιων μεταφορών της Λισαβόνας, επιμένει ότι τα πρωτόκολλα συντήρησης τηρούνταν με μηνιαίους, εβδομαδιαίους και ακόμη και καθημερινούς ελέγχους. Ωστόσο, τα συνδικάτα υποστηρίζουν ότι οι προειδοποιήσεις για την ασφάλεια αγνοήθηκαν, αποδίδοντας την ευθύνη σε χρόνια περικοπών προϋπολογισμού και υποεπενδύσεων στο γηρασμένο δίκτυο μεταφορών της Λισαβόνας.

Τουρίστες και Πορτογάλοι τα θύματα

Ακόμη δεν έχουν ταυτοποιηθεί όλα τα θύματα. Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι σκοτώθηκε ένας Γερμανός, ενώ η Γερμανίδα γυναίκα του τραυματίστηκε σοβαρά με το τρίχρονο παιδί τους να έχει γλιτώσει με ελαφριά τραύματα. Έγινε επίσης γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους δύο Πορτογάλοι υπάλληλοι φιλανθρωπικής οργάνωσης. Τραυματίες είναι επίσης τουρίστες από τη Γαλλία, την Ιταλία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα, το Μαρόκο και το Πράσινο Ακρωτήρι.

