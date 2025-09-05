Τρίχρονο αγόρι ανασύρθηκε σώο από τα συντρίμμια του τελεφερίκ στη Λισαβόνα - Η μοιραία διαδρομή των 3 λεπτών και η επόμενη μέρα

Υπάρχει μια έκδηλη αίσθηση σοκ στα πρόσωπα των ανθρώπων που κοιτάζουν τα συντρίμμια της σύγκρουσης του τελεφερίκ στην πορτογαλική πρωτεύουσα, όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άνθρωποι - αλλά ένα τρίχρονο αγόρι από τη Γερμανία ήταν μεταξύ των τυχερών επιζώντων.

Ανασύρθηκε από το βαγόνι όπου ο πατέρας του έχασε τη ζωή του, κατά τη συντριβή του Elevador da Glória στη Λισαβόνα, ενώ η μητέρα του είναι ανάμεσα στους -περισσότερους από 20- άλλους τραυματίες και μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση. Το τρίχρονο αγόρι έχει γλιτώσει με ελαφριά τραύματα.

Ντόπιοι και τουρίστες περνούσαν χθες από το σημείο, τραβούσαν φωτογραφίες των συντριμμιών ή στέκονταν σιωπηλοί παρακολουθώντας. Δύο τουρίστες από τη Σιγκαπούρη είπαν ότι είχαν προγραμματίσει να επιβιβαστούν στο τελεφερίκ την Τετάρτη, αλλά άλλαξαν τα σχέδιά τους την τελευταία στιγμή.

«Είναι τρομακτικό... Ποιος ξέρει, μπορεί να ήμασταν σε αυτό», είπε κάποιος. «Αλλάζει την οπτική σου για τη ζωή. Απλώς δεν περιμένεις να συμβεί κάτι τέτοιο».

Η πολιτική ελίτ της Πορτογαλίας παραβρέθηκε στην εκκλησία του Αγίου Δομίνικου το βράδυ της Πέμπτης για μια λειτουργία προς τιμήν των νεκρών, όπως περιγράφει το BBC.

Έξω από την εκκλησία, το συγκεντρωμένο πλήθος ζητούσε διεξοδική έρευνα για το τι συνέβη. «Πρέπει οι άνθρωποι να νιώθουν ότι είναι ασφαλείς εδώ», είπε μια γυναίκα καθώς άλλες έγνεψαν καταφατικά.

Η εταιρεία δημοσίων συγκοινωνιών της πρωτεύουσας, Carris, δήλωσε ότι όλα τα τελεφερίκ θα ελεγχθούν και ότι έχει ξεκινήσει ανεξάρτητη έρευνα.

Η Πέμπτη ήταν ημέρα εθνικού πένθους για όλη την Πορτογαλία. Ο πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλο Ρεμπέλο ντε Σόουζα δήλωσε πως ελπίζει ότι οι αρχές θα εξακριβώσουν σύντομα τα αίτια του δυστυχήματος.

«Υπήρχε σιωπή»

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν το τσαλακωμένο κίτρινο τελεφερίκ να έχει ανατραπεί στον πλακόστρωτο δρόμο και τους ανθρώπους να τρέχουν να εγκαταλείψουν την περιοχή καθώς ο αέρας γέμιζε με καπνό.

Αρκετοί επιβάτες που είχαν παγιδευτεί στα συντρίμμια απεγκλωβίστηκαν από ομάδες έκτακτης ανάγκης, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Η ξεναγός Μαριάνα Φιγκέιρεδο ήταν μεταξύ εκείνων που βρέθηκαν στο σημείο του δυστυχήματος το βράδυ της Τετάρτης. Είπε ότι είχε τραυματιστεί ψυχικά από αυτά που είχε δει.

Η Φιγκέιρεδο είπε ότι άκουσε έναν δυνατό κρότο και έσπευσε στο σημείο: «Σε πέντε δευτερόλεπτα ήμουν εκεί», είπε. «Άνθρωποι πηδούσαν από τα παράθυρα του τελεφερίκ στους πρόποδες του λόφου. Άρχισα να σκαρφαλώνω τον λόφο για να βοηθήσω τους ανθρώπους, αλλά όταν έφτασα εκεί, υπήρχε σιωπή.»

Η ξεναγός είπε επίσης ότι όταν αυτή και άλλοι άρχισαν να τραβούν την οροφή του τελεφερίκ, είδαν πτώματα μέσα.

Είπε ότι ήταν μάρτυρας της διάσωσης παιδιών και προσπάθησε να βοηθήσει άτομα με σπασμένα κόκαλα και να ηρεμήσει όσους βρίσκονταν σε κίνδυνο.

«Πολλοί άνθρωποι έκλαιγαν γύρω μου. Ήταν πολύ φοβισμένοι. Προσπαθούσα να τους ηρεμήσω.»

Ένας άνδρας, ο οποίος βρισκόταν στο άλλο βαγόνι στους πρόποδες του λόφου τη στιγμή της συντριβής, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι νόμιζε ότι θα πέθαινε.

«Όσα χρόνια κι αν ζήσω ακόμα, δεν θα ξαναπάρω ποτέ το τελεφερίκ», είπε.

Τα θύματα

Αρχικά, οι αρχές στη Λισαβόνα είχαν κάνει λόγο για 17 νεκρούς, ωστόσο αργότερα ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, σε 16, αφού ανακάλυψαν ότι ένα άτομο που πέθανε στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε καταμετρηθεί δύο φορές.

Η αστυνομία δεν έχει κατονομάσει επίσημα κανέναν από τους νεκρούς ή τους τραυματίες. Δύο Καναδοί, δύο Νοτιοκορεάτες, ένας Αμερικανός, ένας Ελβετός, ένας Γερμανός και ένας Ουκρανός είναι μεταξύ των ανθρώπων που σκοτώθηκαν, ανακοίνωσαν το βράδυ της Πέμπτης οι πορτογαλικές αρχές. Τραυματίες είναι τουρίστες από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα, το Μαρόκο και το Πράσινο Ακρωτήρι.

Το πορτογαλικό συνδικάτο μεταφορών είπε ότι ο φρουρός του τελεφερίκ André Jorge Gonçalves Marques ήταν μεταξύ των νεκρών.

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα Santa Casa da Misericórdia, του οποίου οι υπάλληλοι χρησιμοποίησαν το τελεφερίκ για τις μετακινήσεις τους στη δουλειά, επιβεβαίωσε ότι τέσσερις από τους εργαζομένους τους σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

Ένας υπάλληλος, ο Valdemar Bastos, δήλωσε στο BBC ότι το προσωπικό του φιλανθρωπικού ιδρύματος, που βρίσκεται στην κορυφή ενός απότομου λόφου, χρησιμοποιούσε συχνά το τελεφερίκ μαζί με τουρίστες και ηλικιωμένους.

«Πάντα ένιωθα ασφαλής», είπε. «Ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό».

H γραμμή Gloria θα ανοίξει ξανά με ένα νέο βαγόνι

Την Πέμπτη, ο επικεφαλής του φορέα δημοσίων συγκοινωνιών της Λισαβόνας, Carris, δήλωσε ότι όλα τα τελεφερίκ στην πόλη θα κλείσουν μέχρι να διεξαχθούν οι τεχνικοί έλεγχοι.

Ο Πέδρο Γκονσάλο ντε Μπρίτο, Αλεΐξο Μπόγκας, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η γραμμή Gloria θα ανοίξει ξανά στο μέλλον με ένα νέο βαγόνι.

Είπε ότι η εταιρεία είχε αυξήσει τις δαπάνες της για τη συντήρηση των τελεφερίκ - τα οποία λειτουργούσαν σωστά από το 2007 - αλλά πρόσθεσε ότι το κόστος συντήρησής τους είχε υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία 10 χρόνια.

Τα ευρήματα της έρευνας θα δημοσιευτούν σύντομα, δήλωσε ο Δρ. Ντε Μπρίτο Μπόγκας, αλλά αρνήθηκε να πει πότε θα συμβεί αυτό.

Διαδρομή τριών λεπτών

Τα τελεφερίκ της πόλης - Glória, Lavra, Bica και Graça - αποτελούν δημοφιλή τουριστικά αξιοθέατα, καθώς τα φωτεινά κίτρινα οχήματα που μοιάζουν με τραμ διασχίζουν τους συχνά στενούς, λοφώδεις δρόμους στη Λισαβόνα.

Το Glória άνοιξε το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε τρεις δεκαετίες αργότερα.

Διανύει περίπου 275 μέτρα (900 πόδια) από την κεντρική πλατεία της πόλης, Restauradores, μέχρι τους γραφικούς δρόμους του Bairro Alto. Η διαδρομή διαρκεί μόλις τρία λεπτά.

Τα δύο βαγόνια στη διαδρομή Glória είναι προσαρτημένα στα αντίθετα άκρα ενός συρματόσχοινου μεταφοράς, το οποίο έλκεται από ηλεκτροκινητήρες.

Καθώς το ένα βαγόνι κινείται προς τα κάτω, το βάρος του σηκώνει το άλλο, κάτι που επιτρέπει στα δύο βαγόνια να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν ταυτόχρονα, μειώνοντας την ενέργεια που απαιτείται για τη μεταφορά τους.

Το δεύτερο, άθικτο βαγόνι είχε ακινητοποιηθεί λίγα μέτρα από τα συντρίμμια στους πρόποδες του λόφου.

