Το Ισραήλ έχει εγκρίνει την πρόταση του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ενώ η Χαμάς δεν έχει ακόμη δώσει θετική απάντηση.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται.

Ισραηλινά μέσα αναφέρουν ότι η Χαμάς αναμένεται να αποδεχθεί την τελευταία πρόταση του Στιβ Γουίτκοφ, αν και έχει υποβάλει σειρά επιφυλάξεων.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η Χαμάς εμφανίζεται απογοητευμένη από την πρόταση και θεωρεί ότι ο Γουίτκοφ προχώρησε σε κρίσιμες αλλαγές αφού είχε συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τον Ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων, Ρον Ντέρμερ.

Η οργάνωση ζητά να προστεθεί όρος που να απαιτεί την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων στις θέσεις όπου βρίσκονταν στο τέλος της προηγούμενης κατάπαυσης του πυρός, τον Μάρτιο, καθώς και διάταξη που να προβλέπει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα διανέμεται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Το πιο κρίσιμο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι ότι η Χαμάς ζητά τροποποίηση της διάταξης που αφορά τις συνομιλίες για τη μόνιμη κατάπαυση του πυρός, οι οποίες προβλέπεται να διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της αρχικής 60ήμερης εκεχειρίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το Ισραήλ δεν θα μπορέσει να επανεκκινήσει τον πόλεμο.

Η ίδια πηγή αναφέρει ότι οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να παραταθούν για μερικές ακόμη ημέρες, καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ θα πρέπει στη συνέχεια να απαντήσουν επίσημα στις επιφυλάξεις της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.