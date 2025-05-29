Επίθεση Τραμπ σε Πάουελ: Ήταν λάθος που δεν μείωσες τα επιτόκια

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Federal Reserve, Τζερόμ Πάουελ, συναντήθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, για να συζητήσουν τις εξελίξεις στην οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων ανάπτυξης, απασχόλησης και πληθωρισμού, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Πάουελ.

Σε ενημέρωσή του μετά τη συνάντηση, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στον πρόεδρο της Fed ότι έκανε "λάθος" που δεν μείωσε τα βασικά επιτόκια.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρόσκλησης του Τραμπ, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Ο πρόεδρος Πάουελ δεν συζήτησε τις προβλέψεις του για τη νομισματική πολιτική, πέρα από το να τονίσει ότι η πορεία της πολιτικής θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τα νέα οικονομικά δεδομένα και από το τι σημαίνουν αυτά για τις προοπτικές της οικονομίας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

«Ο πρόεδρος Πάουελ δήλωσε ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του στην Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) θα καθορίσουν τη νομισματική πολιτική, όπως προβλέπει ο νόμος, για να στηρίξουν τη μέγιστη απασχόληση και τη σταθερότητα των τιμών, και ότι θα λαμβάνουν αποφάσεις αποκλειστικά βάσει προσεκτικής, αντικειμενικής και μη πολιτικής ανάλυσης», τονίζεται.

Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επικρίνει τον Πάουελ επειδή η Fed δεν μείωσε τα επιτόκια, δήλωσε πρόσφατα ότι δεν σκοπεύει να απολύσει τον επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας. Ωστόσο, το ενδεχόμενο απομάκρυνσής του έχει προκαλέσει ανησυχία στις χρηματοπιστωτικές αγορές, που στηρίζονται στην ανεξαρτησία της Fed ώστε να εκτελεί τον ρόλο της χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις.



Πηγή: skai.gr

