Νέα οργισμένη ανακοίνωση εξέδωσε το Πεκίνο μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να ανακαλέσει «επιθετικά» τις βίζες των Κινέζων φοιτητών στις ΗΠΑ.

«Η απόφαση των ΗΠΑ να ανακαλέσουν τις κινεζικές φοιτητικές βίζες είναι εντελώς αδικαιολόγητη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, Λιν Τζιαν, στο X.

«Η κίνηση αυτή βλάπτει σοβαρά τα νόμιμα δικαιώματα και τα συμφέροντα των διεθνών φοιτητών από την Κίνα και διαταράσσει τις ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών».

Πρόσθεσε επίσης ότι η Κίνα «αντιτίθεται σθεναρά» στην απόφαση και ότι έχει διαμαρτυρηθεί στις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι:

«Αυτή η πολιτικά υποκινούμενη και μεροληπτική κίνηση αποκαλύπτει την υποκρισία πίσω από τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ περί ελευθερίας και ανοιχτότητας. Θα βλάψει περαιτέρω την εικόνα και τη φήμη των ίδιων των ΗΠΑ».

Πηγή: skai.gr

