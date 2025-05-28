Ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ για το «γενικό πλαίσιο» κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, ανακοίνωσε η Χαμάς.

Η Χαμάς αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ότι το πλαίσιο που έχει εγκρίνει θα εξασφαλίσει μια «μόνιμη κατάπαυση του πυρός», την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και τη σύσταση μιας επιτροπής ανεξάρτητων Παλαιστινίων που θα αναλάβει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας αντί της Χαμάς, μόλις ανακοινωθεί η συμφωνία.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την απελευθέρωση «δέκα Ισραηλινών ομήρων και ορισμένων σορών, σε αντάλλαγμα για έναν συμφωνημένο αριθμό Παλαιστινίων κρατουμένων, υπό την εγγύηση των μεσολαβητών».

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 58 όμηροι στη Γάζα.

Ενώ η ανακοίνωση παρουσιάζεται ως σημαντική πρόοδος, εξακολουθεί να υποδεικνύει ότι πρέπει να διευθετηθούν ορισμένα ζητήματα, όπως ο αριθμός των Παλαιστινίων κρατουμένων που θα απελευθερωθούν.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συμφωνήσει μόνο σε μια προσωρινή εκεχειρία και θέλει να διατηρήσει τη δυνατότητα επανέναρξης των εχθροπραξιών στη Γάζα.

Η πρόταση Γουίτκοφ που είχε υποβληθεί, προηγουμένως, στο Ισραήλ δεν απαιτεί πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

Η Χαμάς είναι πρόθυμη να προχωρήσει σε προσωρινή συμφωνία, αλλά μόλις τεθεί σε ισχύ αυτή η εκεχειρία, απαιτεί να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Επιμένει, επίσης, στις εγγυήσεις των μεσολαβητών ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτή η θέση της Χαμάς ακολουθεί την άρνηση της Ιερουσαλήμ να συμμετάσχει σε τέτοιες συνομιλίες, όπως απαιτούνταν κατά την προηγούμενη συμφωνία ομήρων που επιτεύχθηκε τον Ιανουάριο. Ο Νετανιάχου εγκατέλειψε τότε το τραπέζι διαπραγματεύσεων και ξαναξεκίνησε τον πόλεμο τον Μάρτιο.

Ο Νετανιάχου έχει εκφράσει την προθυμία του να διεξάγει διαπραγματεύσεις αυτή τη φορά για μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός μόλις επιτευχθεί προσωρινή εκεχειρία. Ωστόσο, το Ισραήλ έχει απορρίψει τα αιτήματα της Χαμάς για εγγυήσεις από τους μεσολαβητές ότι η Ιερουσαλήμ θα παραμείνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ανώτερος Άραβας διπλωμάτης στους Times of Israel.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.