«Η Κωνσταντινούπολη είναι για πάντα δική μας», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με αφορμή τη σημερινή 572η επέτειο της Άλωσης, τονίζοντας ότι η σημερινή Τουρκία διατηρεί ζωντανό το πνεύμα καινοτομίας του σουλτάνου Μωάμεθ του Β', το οποίο άλλαξε την εποχή εκείνη τη φιλοσοφία του πολέμου και οδήγησε στην κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς.

«Ο Πορθητής δεν ήταν μόνο ένας μεγάλος στρατιωτικός διοικητής και πολιτικός, αλλά και ένας λαμπρός επιστήμονας που ήταν πρωτοπόρος στη σύγχρονη μηχανική. Τα πυροβόλα που κατασκεύασε ο Πορθητής άλλαξαν εξ ολοκλήρου τη φιλοσοφία του πολέμου της εποχής εκείνης και έμειναν στην Ιστορία. Σήμερα, διατηρούμε ζωντανή αυτήν τη γνώση, αυτό το πνεύμα της καινοτομίας που παραλάβαμε από τους προγόνους μας με τον ίδιο τρόπο και το μεταδίδουμε στις μελλοντικές γενιές. Συνεχίζουμε να αλλάζουμε τη σημερινή φιλοσοφία του πολέμου με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα μη επανδρωμένα υποβρύχια και πολλές άλλες τεχνολογίες» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Τούρκος πρόεδρος σε τελετή που έγινε στην περιοχή Μπέικοζ, στην ασιατική πλευρά του Βοσπόρου, από όπου εγκαινίασε μέσω βιντεοκλήσης δημοτικά πάρκα σε προάστια της Κωνσταντινούπολης.

«Σήμερα είναι η 572η επέτειος της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης, ενός από τα μεγαλύτερα έπη της Ιστορίας μας. Στις 29 Μαΐου 1453, μια ιδιοφυΐα τακτικής και στρατηγικής, ένας νικηφόρος διοικητής κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη μαζί με έναν στρατό που πίστεψε και αφοσιώθηκε στον στόχο. Η πολιορκία 53 ημερών κατέληξε σε μια εκθαμβωτική νίκη υπό την ηγεσία του 21χρονου Πορθητή. Είθε η 572η επέτειος της Άλωσης να είναι ευλογημένη. Είθε ο Αλλάχ να είναι ευχαριστημένος από τους στρατιώτες και τον διοικητή που την κατέκτησε», σημείωσε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Σε άλλο σημείο της αναφοράς του στην επέτειο της Άλωσης της Πόλης ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης είναι πάνω απ' όλα μια νίκη της γνώσης, της επιμονής και της πίστης. Η Κωνσταντινούπολη είχε πολιορκηθεί τέσσερις φορές στο παρελθόν από τον οθωμανικό στρατό, αλλά δεν μπόρεσε να την καταλάβει. Μόλις ο Πορθητής ανήλθε στον θρόνο σε ηλικία 19 ετών, σήκωσε αμέσως τα μανίκια για να αναπτύξει νέες μεθόδους, νέες τεχνικές, νέα όπλα και ξεκίνησε ένα πυρετώδες έργο. Έβαλε τον μάστορα Σαρούκα να κατασκευάσει νέα κανόνια για να γκρεμίσει τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, τα οποία θεωρούνταν αδιαπέραστα. Δοκίμασε πρώτα αυτά τα κανόνια, των οποίων τα βλήματα ζύγιζαν εκατοντάδες κιλά, στην Αδριανούπολη και στη συνέχεια τα μετέφερε στην Κωνσταντινούπολη. Παρακολουθούσε προσωπικά κάθε στάδιο όλων αυτών των προετοιμασιών.

Κατά τον πρώτο μήνα της πολιορκίας, η οποία άρχισε στις 6 Απριλίου, το επιθυμητό αποτέλεσμα δεν μπορούσε να επιτευχθεί. Ωστόσο, οι επιτυχίες τις τελευταίες 23 ημέρες άνοιξαν τον δρόμο σε μια νίκη που έμεινε στην παγκόσμια ιστορία. Ο Πορθητής, ο οποίος μετέφερε τα πλοία από ξηράς, είχε προετοιμάσει μια προαναγγελθείσα Άλωση βήμα προς βήμα με έξυπνες μεθόδους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό: Όταν αυτά τα νέα κανόνια που ονομάζονται "Σαχί" άρχισαν να χτυπούν τα τείχη, η πορεία της πολιορκίας άλλαξε. Το πρώτο ρήγμα άνοιξε στην Πύλη του Αγίου Ρωμανού (Τοπκαπί). Το πρώτο λάβαρο υψώθηκε στα τείχη του Τοπκαπί. Από το μεσημέρι της 28ης Μαΐου, η Κωνσταντινούπολη και η Αγία Σοφία ήταν πλέον για πάντα δικές μας».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

