Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε απόψε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 24 και 25 Ιουνίου στη Χάγη της Ολλανδίας.

Μετά την επιστροφή του στην εξουσία, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος ζητά επίμονα από τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές δαπάνες τους.

Σύντομα το τηλεφώνημα με τον Κινέζο πρόεδρο

Όσον αφορά το πώς η Ουάσινγκτον χειρίζεται τους περιορισμούς του Πεκίνου στις εξαγωγές των ορυκτών, ο Λευκός Οίκος ανέφερε ότι παρακολουθεί ενεργά τη συμμόρφωση της Κίνας με τη δασμολογική συμφωνία του περασμένου μήνα.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, επανέλαβε επίσης ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συνομιλήσει σύντομα με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί ενεργά τη συμμόρφωση της Κίνας με την εμπορική συμφωνία της Γενεύης», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου. «Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησής μας συνεχίζουν να έχουν αλληλογραφία με τους Κινέζους ομολόγους τους».

Ο Τραμπ δεν γνώριζε για τον «Ιστό της Αράχνης»

Η Καρολάιν Λέβιτ, τόνισε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης» της Ουκρανίας σε ρωσικές βάσεις.

Την Κυριακή, η Ουκρανία δήλωσε ότι εκτόξευσε 117 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε μια επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης» για να επιτεθεί σε ρωσικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη μεγάλου βεληνεκούς, ικανά για πυρηνικές βόμβες, σε αεροδρόμια στη Σιβηρία και στο βόρειο άκρο της χώρας.

Για τις εκλογές στην Πολωνία: Ικανοποιημένος δηλώνει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την προεδρική νίκη του Πολωνού εθνικιστή Κάρολ Ναβρότσκι, ενώ ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο ηγέτης των ΗΠΑ ήταν ικανοποιημένος με τα αποτελέσματα.

Ερωτηθείσα για τη νίκη των εκλογών ενός συντηρητικού που υποστηρίζεται από τον Τραμπ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε ότι ο Τραμπ ήταν ικανοποιημένος με τη νίκη του Ναβρότσκι.

«Συγχαρητήρια Πολωνία, διάλεξες έναν ΝΙΚΗΤΗ!», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα.

Αναφορές για Ισραηλινούς που «άνοιξαν» πυρά εναντίον αιτούντων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Ο Λευκός Οίκος «εξετάζει την αυθεντικότητα» των πληροφοριών για θανατηφόρα πυρά κοντά σε κέντρο διανομής της βοήθειας στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπως δήλωσε η εκπρόσωπός του Κάρολάιν Λέβιτ.

«Η κυβέρνηση είναι ενήμερη για τις πληροφορίες αυτές και εξετάζουμε την αυθεντικότητά τους», δήλωσε η Λέβιτ προσθέτοντας ότι «σε αντίθεση με ορισμένα μέσα ενημέρωσης, εμείς δεν εμπιστευόμαστε πλήρως αυτά που λέει η Χαμάς».

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ / ICRC) επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο 27 ανθρώπων, τον οποίο ανακοίνωσαν νωρίτερα οι υπηρεσίες διάσωσης του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι διενεργεί «έρευνα» μιλώντας από την πλευρά του για «προειδοποιητικά πυρά».

Την ίδια ώρα το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα την οποία προσφέρει ένας οργανισμός που υποστηρίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είναι μια «επιτυχία», αναγνωρίζοντας ότι ο οργανισμός αυτός μπορεί να βελτιωθεί, μετά τον θάνατο 27 ανθρώπων κοντά σε κέντρο διανομής, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό.

«Κατάφεραν να διανείμουν γεύματα. Και ταυτόχρονα, θα εξετάσουμε ασφαλώς την κατάσταση και πώς μπορούμε ίσως ακόμη να βελτιώσουμε τα πράγματα», δήλωσε η Τάμι Μπρους, η εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Για τους δασμούς στα μέταλλα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα, επισημοποιώντας την υπόσχεσή του να διπλασιάσει τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ σε δημοσιογράφους σε ενημέρωση.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα δύο μέταλλα από 25% σε 50%. Τη Δευτέρα, οι τιμές του χάλυβα και του αλουμινίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν, ενώ οι μετοχές των ξένων χαλυβουργιών υποχώρησαν.

