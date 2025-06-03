Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες την Πέμπτη για να συμμετάσχει στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ.

Ο Hegseth θα παραδώσει ένα μήνυμα που θα προωθεί την έκκληση του προέδρουν Ντόναλντ Τραμπ προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να δεσμευτούν να δαπανούν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Την Παρασκευή θα μεταβεί στη Νορμανδία της Γαλλίας για τις εκδηλώσεις μνήμης της Ημέρας της Νορμανδίας, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ σε ανακοίνωσή του.

Πηγή: skai.gr

