Πακιστάν: 22χρονος συνελήφθη για τη δολοφονία 17χρονης ινφλουένσερ στο Πακιστάν

Η πακιστανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν 22χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σάνα Γιούσαφ, μιας 17χρονης η οποία αριθμούσε σχεδόν 990.000 ακόλουθους στην πλατφόρμα TikTok, επειδή είχε αρνηθεί να απαντήσει σε πολυάριθμα διαδικτυακά αιτήματά του.

Η νεαρή ινφλουένσερ τραυματίστηκε θανάσιμα το βράδυ της Δευτέρας από έναν ένοπλο που είχε θεαθεί να περιφέρεται επί ώρες έξω από το σπίτι της.

«Τον είχε απορρίψει αρκετές φορές. Συνέχισε να προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί της, αλλά συναντούσε μονίμως άρνηση», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης του Ισλαμαμπάντ, Αλί Νάσιρ Ρίζβι. «Ήταν μια αποτρόπαια και εν ψυχρώ δολοφονία», τόνισε.

17 year old tiktoker: Sana Yousuf



- Yesterday: Celebrating her birthday

- Today: Honor killing#Pakistanpic.twitter.com/BFlPateZtv — Kreately.in (@KreatelyMedia) June 3, 2025

Ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης της δολοφονίας συνελήφθη στην πόλη Φαϊσαλαμπάντ (ανατολικά), όπου είχε καταφύγει.

Λίγες ώρες πριν από τον θάνατό της, η Σάνα Γιούσαφ – η οποία αναρτούσε βίντεο στα οποία τραγουδούσε ή προωθούσε καλλυντικά – είχε ανεβάσει βίντεο στο οποίο έκοβε τούρτα γενεθλίων.

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου έχουν έκτοτε σχολιάσει: «Αναπαύσουν εν ειρήνη» και «Δικαιοσύνη για τη Σάνα».

Άλλοι όμως έχουν γράψει σχόλια όπως «θερίζεις ό,τι σπέρνεις».

«Άθλια» χαρακτηρίζει τα σχόλια αυτά η ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών Νιγκάτ Νταντ, υπογραμμίζοντας πως είναι ενδεικτικά μιας νοοτροπίας που «υποβαθμίζει τη βία κατά των γυναικών» στο Πακιστάν, σε μια χώρα όπου 8 στις 10 γυναίκες λένε πως έχουν πέσει θύματα παρενόχλησης σε δημόσιους χώρους.

Πριν από δύο εβδομάδες, το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν επικύρωσε τη θανατική ποινή σε βάρος πάμπλουτου νέου που αποκεφάλισε τη σύντροφό του, Νουρ Μουκάνταμ, τον Ιούλιο του 2021 επειδή αρνήθηκε να τον παντρευτεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.