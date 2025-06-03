Ο δήμαρχος του Νιούαρκ στο Νιου Τζέρσεϊ κατέθεσε την Τρίτη μήνυση κατά δύο ομοσπονδιακών αστυνομικών, κατηγορώντας τους για παράνομη σύλληψη και δίωξη που, όπως υποστηρίζει, ήταν πολιτικά υποκινούμενη από την κυβέρνηση Τραμπ.

Στην αγωγή του ο Δημοκρατικός Ρας Μπαράκα, ο οποίος είναι επίσης υποψήφιος για τη θέση του κυβερνήτη του Νιου Τζέρσεϊ, υποστηρίζει ότι συνελήφθη για παράνομη είσοδο χωρίς αιτία και διώχθηκε κακόβουλα, έπειτα από μια τεταμένη αντιπαράθεση τον περασμένο μήνα σε ένα ιδιωτικά διαχειριζόμενο κέντρο κράτησης μεταναστών στο Νιούαρκ.

Στην αγωγή κατονομάζει ως εναγόμενους την Αλίνα Χάμπα, την υπηρεσιακή ομοσπονδιακή εισαγγελέα στο Νιου Τζέρσεϊ, η οποία άσκησε την υπόθεση και είναι πρώην προσωπική δικηγόρος του Τραμπ, καθώς και τον Ρίκι Πατέλ, αξιωματούχο του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας στο Νιούαρκ, ο οποίος φέρεται να διέταξε τη σύλληψη.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, έπειτα από δημοσιεύματα ότι ο Μπαράκα σχεδίαζε να υποβάλει μήνυση, η Χάμπα έγραψε ότι ο Μπαράκα θα έπρεπε «να ευθυγραμμιστεί μαζί μου δίνοντας προτεραιότητα στο βίαιο έγκλημα και τη δημόσια ασφάλεια».

Οι εισαγγελείς απέσυραν την υπόθεση εναντίον του Μπαράκα δέκα ημέρες μετά τη σύλληψή του. Η Χάμπα δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη «για χάρη της προόδου», χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Το γραφείο της στη συνέχεια απήγγειλε κατηγορίες κατά της Δημοκρατικής βουλευτού ΛαΜόνικα ΜακΆιβερ για επίθεση και αντίσταση κατά της αρχής, καθώς φέρεται να προσπάθησε να εμποδίσει τη σύλληψη του Μπαράκα. Η ΜακΆιβερ δεν έχει ακόμη δηλώσει επίσημα αθώα ή ένοχη, αλλά έχει καταγγείλει το γεγονός ως πολιτική εκφοβιστική τακτική.

Ο Μπαράκα συνελήφθη στις 9 Μαΐου, αφότου οι αμερικανικές αρχές δήλωσαν ότι αρνήθηκε να αποχωρήσει από το κέντρο, γνωστό ως Delaney Hall, όπου η ΜακΆιβερ και δύο ακόμη Δημοκρατικοί βουλευτές από το Νιου Τζέρσεϊ πραγματοποιούσαν επίσκεψη εποπτείας.

Η αγωγή του Μπαράκα, που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Νιου Τζέρσεϊ, αναφέρει ότι ένας φρουρός τον προσκάλεσε στην εγκατάσταση και ότι εκείνος συμφώνησε να αποχωρήσει αφού τον απείλησαν ότι θα συλληφθεί.

Ο Στίβεν Ντεμάνοβιτς, ένας από τους εισαγγελείς στην υπόθεση της ΜακΆιβερ και του Μπαράκα, δεν είναι μόνιμος υπάλληλος του γραφείου, και διορίστηκε από τη Χάμπα τον Μάιο ως νομικός της σύμβουλος.

Η υπόθεση του Μπαράκα αναμένεται να προσκρούσει σε σημαντικά νομικά εμπόδια, λόγω των προστατευτικών διατάξεων που καλύπτουν τους Αμερικανούς αξιωματούχους όταν ενεργούν στο πλαίσιο των επίσημων καθηκόντων τους. Ωστόσο, η αγωγή υποστηρίζει ότι τόσο η Χάμπα όσο και ο Πατέλ ενήργησαν εκτός των θεσμικών τους αρμοδιοτήτων, παραβιάζοντας τα όρια της εξουσίας τους.

Στην αγωγή περιλαμβάνονται κατηγορίες για παραβίαση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών και συκοφαντική δυσφήμιση, ενώ ζητείται αποζημίωση αδιευκρίνιστου ύψους για ψυχική οδύνη, βλάβη της φήμης και άλλες ηθικές και προσωπικές ζημίες.



