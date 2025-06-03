Οι 5 χώρες που εξελέγησαν μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη διετία 2026-2027

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών εξέλεξε σήμερα το Μπαχρέιν, την Κολομβία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Λετονία και τη Λιβερία μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για διετή θητεία που ξεκινά τη 1η Ιανουαρίου 2026.

Το 15μελές Συμβούλιο Ασφαλείας είναι το μόνο όργανο του ΟΗΕ που μπορεί να λάβει δεσμευτικές αποφάσεις όπως η επιβολή κυρώσεων και η εξουσιοδότηση χρήσης βίας.

Έχει πέντε μόνιμα μέλη, τα οποία έχουν δικαίωμα βέτο: τη Βρετανία, την Κίνα, τη Γαλλία, τη Ρωσία και τις ΗΠΑ. Τα υπόλοιπα δέκα εκλέγονται, με πέντε νέα μέλη να προστίθενται κάθε χρόνο.

Το Μπαχρέιν, η Κολομβία, η ΛΔ Κονγκό, η Λετονία και η Λιβερία θα αντικαταστήσουν την Αλγερία, τη Σιέρα Λεόνε, τη Νότια Κορέα, τη Γουιάνα και τη Σλοβενία.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια δίκαιη γεωγραφική εκπροσώπηση, οι έδρες κατανέμονται σε περιφερειακές ομάδες. Ωστόσο, ακόμη κι όταν μια χώρα είναι υποψήφια χωρίς αντίπαλο από το γκρουπ της, απαιτείται να εξασφαλίσει την υποστήριξη τουλάχιστον των 2/3 της Γενικής Συνέλευσης.

Το Μπαχρέιν έλαβε 186 ψήφους, η ΛΔ Κονγκό 183, η Λιβερία 181, η Κολομβία 180 και η Λετονία 178.

Χθες Δευτέρα, η πρώην επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Αναλένα Μπέρμποκ εξελέγη στην προεδρία της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, έπειτα από μια διαδικασία η οποία προκάλεσε έντονη κριτική εντός και εκτός Γερμανίας, τόσο σχετικά με τον τρόπο ανάδειξής της ως υποψήφιας όσο και για το εάν διαθέτει πραγματικά τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση. H θητεία της νέας προέδρου αρχίζει τον Σεπτέμβριο και είναι διάρκειας ενός έτους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

