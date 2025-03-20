Ο Λευκός Οίκος επέκρινε και πάλι χθες Τετάρτη τους «ακτιβιστές» ομοσπονδιακούς δικαστές και ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο «να αναλάβει δράση», καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμμαχοί του κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους εναντίον δικαστών που μπλοκάρουν την εφαρμογή εκτελεστικών του διαταγμάτων.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εναπόκειται στο Ανώτατο Δικαστήριο να αναλάβει δράση εναντίον των δικαστών που «ενεργούν λανθασμένα».

«Έχουμε δικαστές που ενεργούν σαν πολιτικοί ακτιβιστές από έδρας. Προσπαθούν να υπαγορεύσουν στον πρόεδρο των ΗΠΑ την πολιτική (που θα ακολουθήσει). Προσπαθούν να καθυστερήσουν την εφαρμογή της ατζέντας της κυβέρνησης και αυτό είναι απαράδεκτο», υπογράμμισε η Λέβιτ.

Τα σχόλια αυτά της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου έγιναν μία ημέρα αφού ο Τραμπ ζήτησε την καθαίρεση του ομοσπονδιακού δικαστή της Ουάσινγκτον Τζέιμς Μπόσμπεργκ μετά την απόφασή του να απαγορεύσει προσωρινά την απέλαση μεταναστών από τις ΗΠΑ με βάση νόμο του 18ου αιώνα ο οποίος έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σε καιρό πολέμου.

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου προκάλεσε την άμεση απάντηση του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου, του Τζον Ρόμπερτς, ο οποίος τόνισε ότι η ενδεδειγμένη αντίδραση σε μια διαφωνία με δικαστική απόφαση είναι η άσκηση έφεσης και όχι η καθαίρεση.

Σε χθεσινή του ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μπόσμπεργκ «παράφρονα ακροαριστερό δικαστή» ο οποίος «θέλει να αναλάβει τον ρόλο του προέδρου».

Και άλλα μέλη της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ, ζήτησαν να λογοδοτήσει ο δικαστής αυτός.

Από την πλευρά του ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ – στενός συνεργάτης του Αμερικανού προέδρου -- παραπονέθηκε για έναν άλλο δικαστή ο οποίος μπλόκαρε προσωρινά την εφαρμογή εκτελεστικού διατάγματος του Τραμπ με το οποίο απαγορεύεται στα τρανς άτομα να υπηρετούν στον στρατό.

«Πρόκειται για δικαστικό πραξικόπημα», κατήγγειλε ο Μασκ στο Χ και ζήτησε από το Κογκρέσο να ξεκινήσει τη διαδικασία καθαίρεσης δικαστών.

Η οξυμένη ατμόσφαιρα έχει εγείρει ανησυχίες μεταξύ νομικών ότι η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου ενδέχεται να αψηφήσει ανοικτά κάποια δικαστική απόφαση, πιθανόν προκαλώντας συνταγματική κρίση.

Σε συνέντευξή του την Τρίτη στο Fox News ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του δεν θα αγνοήσει τις δικαστικές αποφάσεις και δήλωσε πεπεισμένος ότι το Ανώτατο Δικαστήριο θα κρίνει υπέρ του στην υπόθεση της απέλασης Βενεζουελάνων.

Σε ολόκληρη την αμερικανική ιστορία, συνολικά οκτώ δικαστές έχουν καθαιρεθεί, ο τελευταίος το 2010 και ορισμένοι νομικοί να εκφράζουν αμφιβολίες για την επιτυχία μιας διαδικασίας καθαίρεσης, όπως αυτή που φαντάζεται ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αναγνώρισε ότι είναι δύσκολο να καθαιρεθεί ένας δικαστής.

Για να απομακρυνθεί ένας δικαστής από τη θέση του χρειάζεται να εγκρίνει την καθαίρεσή του η Βουλή των Αντιπροσώπων με απλή πλειοψηφία. Όμως στη συνέχεια η Γερουσία πρέπει να υπερψηφίσει την πρόταση με αυξημένη πλειοψηφία δύο τρίτων. Οι Ρεπουμπλικάνοι ελέγχουν και τα δύο σώματα, αλλά δεν διαθέτουν πλειοψηφία δύο τρίτων στη Γερουσία.

Ακόμη κι έτσι, κάποια υψηλόβαθμα στελέχη των Ρεπουμπλικάνων δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να αναλάβει δράση το Κογκρέσο.

Εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, του Μάικ Τζόνσον, δήλωσε ότι αυτός «ανυπομονεί να συνεργαστεί με τη Δικαστική Επιτροπή καθώς εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές με βάση το Σύνταγμα για την αντιμετώπιση αυτού του επείγοντος ζητήματος».

Από την πλευρά του ο Ράσελ Ντάι, εκπρόσωπος του προέδρου της Δικαστικής Επιτροπής Τζιμ Τζόρνταν, σχολίασε ότι «όλα τα ενδεχόμενα βρίσκονται στο τραπέζι».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

