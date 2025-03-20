Γάζα: Τουλάχιστον 58 νεκροί τη νύχτα από ισραηλινά πλήγματα

Τουλάχιστον 58 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα, σύμφωνα με τοπικά νοσοκομεία.



Το Associated Press αναφέρει ότι τα χτυπήματα έπληξαν πολλά σπίτια τις νυχτερινές ώρες, σκοτώνοντας άνδρες, γυναίκες και παιδιά καθώς κοιμόντουσαν.



Περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μόνο την Τρίτη, κυρίως γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Την Τετάρτη χερσαίες ισραηλινές δυνάμεις προέλασαν στη Γάζα για πρώτη φορά από τη συμφωνία εκεχειρίας τον Ιανουάριο, καταλαμβάνοντας μέρος ενός διαδρόμου στον θύλακα που χωρίζει τον βορρά από τον νότο.



Αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι οι διαμεσολαβήτριες χώρες έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για να σταματήσουν τις νέες συγκρούσεις στη Γάζα, αλλά διευκρίνισε ότι «δεν έχει επιτευχθεί ακόμη σημαντική πρόοδος».

Πηγή: skai.gr

