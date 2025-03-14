Ομοσπονδιακοί δικαστές στην Καλιφόρνια και το Μέριλαντ διέταξαν την κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να επαναπροσλάβει τους χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που έχασαν τη δουλειά τους στο πλαίσιο των μαζικών απολύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε 19 υπηρεσίες.

Ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Τζέιμς Μπρένταρ στη Βαλτιμόρη συμφώνησε μαζί με 20 πολιτείες που είναι υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών πως οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες που απέλυσαν μαζικά υπαλλήλους τις τελευταίες εβδομάδες παραβίασαν τους κανονισμούς για τις απολύσεις.

Η περιοριστική εντολή του δικαστή αφορά, μεταξύ άλλων, την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος, το Γραφείο Προστασίας Καταναλωτών και την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ, οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ που έχει ως στόχο τη μείωση των ομοσπονδιακών δαπανών.

Παράλληλα, η εντολή του δικαστή καλύπτει και τα υπουργεία Γεωργίας, Εμπορίου, Παιδείας, Ενέργειας, Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών, Εσωτερικής Ασφάλειας, Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Εργασίας, Μεταφορών, Οικονομικών και Υποθέσεων Βετεράνων.

Ενώ η διοίκηση υποστήριξε ότι απέλυσε κάθε έναν από τους υπαλλήλους για λόγους απόδοσης ή για άλλους λόγους, ο δικαστής είπε ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, καθώς θεωρείται ως μια μορφή μαζικών απολύσεων, που απαιτεί την εκ των προτέρων ειδοποίηση των πολιτειών, οι οποίες έχουν υποχρέωση να βοηθήσουν τους νεοαπολυθέντες πολίτες τους, όπως αναφέρει το Reuters.

«Ο τεράστιος αριθμός των υπαλλήλων που απολύθηκαν μέσα σε λίγες ημέρες διαψεύδει κάθε επιχείρημα ότι οι απολύσεις αυτές οφείλονταν στην ατομική μη ικανοποιητική απόδοση ή συμπεριφορά των υπαλλήλων», σημείωσε ο δικαστής που είναι διορισμένος από τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Η απόφασή του ελήφθη λίγες ώρες αφότου και ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Γουίλιαμ Αλσούπ κατά τη διάρκεια ακρόασης στο Σαν Φρανσίσκο διέταξε την επαναπρόσληψη των υπαλλήλων που απολύθηκαν σε έξι υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, το οποίο δεν καλύπτεται από την απόφαση του Μέριλαντ.

Ο Αλσούπ δήλωσε ότι το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού των ΗΠΑ (OPM), η υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, διέταξε καταχρηστικά τις εν λόγω υπηρεσίες να απολύσουν μαζικά εργαζόμενους, παρόλο που δεν είχε την εξουσία να το πράξει.

«Είναι μια θλιβερή μέρα όταν η κυβέρνησή μας απολύει κάποιον καλό υπάλληλο και λέει ότι αυτό έγινε με βάση την απόδοση, ενώ γνωρίζει καλά ότι αυτό είναι ψέμα», τόνισε ο δικαστής ο οποίος είχε διοριστεί από τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ σε ανακοίνωση που εξέδωσε μετά την απόφαση του Άλσαπ ανέφερε ότι η κυβέρνηση «θα αντεπιτεθεί άμεσα».

«Ο πρόεδρος ασκεί την εξουσία ολόκληρου του εκτελεστικού κλάδου - οι μεμονωμένοι περιφερειακοί δικαστές δεν μπορούν να καταχραστούν την εξουσία ολόκληρου του δικαστικού σώματος για να ανατρέψουν την ατζέντα του προέδρου», σημείωσε η εκπρόσωπος.

Σημειώνεται πως το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό των ΗΠΑ αποτελείτο από περίπου 2,3 εκατομμύρια εργαζόμενους όταν ανέλαβε την ηγεσία ο Τραμπ.

Ο πρώτος γύρος των μαζικών απολύσεων επικεντρώθηκε σε νεοπροσληφθέντες που ήταν για λιγότερο από ένα χρόνο στη θέση τους και είχαν λιγότερη εργασιακή εμπειρία από άλλους κυβερνητικούς υπαλλήλους και τους οποίους μπορούν να απολύσουν λόγω απόδοσης. Τουλάχιστον 24.000 άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους.

Και το Συμβούλιο Προστασίας Συστημάτων Αξίας, το οποίο εξετάζει τις προσφυγές των ομοσπονδιακών υπαλλήλων όταν απολύονται, διέταξε νωρίτερα αυτό το μήνα το Υπουργείο Γεωργίας να επαναπροσλάβει σχεδόν 6.000 εργαζόμενους, τουλάχιστον προσωρινά.



