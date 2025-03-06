Οι αρχές των ΗΠΑ προειδοποίησαν τους ομοσπονδιακούς δικαστές για ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα απειλών εναντίον τους, καθώς ο τεχνολογικός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ και άλλοι σύμμαχοι της κυβέρνησης Τραμπ εντείνουν τις προσπάθειες να δυσφημήσουν δικαστές που εμποδίζουν τις προσπάθειες του Λευκού Οίκου να περικόψουν τις ομοσπονδιακές θέσεις εργασίας και προγράμματα, δήλωσαν αρκετοί δικαστές που γνωρίζουν τις προειδοποιήσεις στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Μασκ, οι Ρεπουμπλικάνοι του Κογκρέσου και άλλοι κορυφαίοι σύμμαχοι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησαν την παραπομπή ορισμένων ομοσπονδιακών δικαστών ή επιτέθηκαν στην ακεραιότητά τους ως απάντηση στις δικαστικές αποφάσεις που έχουν επιβραδύνει τις κινήσεις της κυβέρνησης Τραμπ να διαλύσει ολόκληρες κυβερνητικές υπηρεσίες και να απολύσει δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει επικρίνει δικαστές σε περισσότερες από 30 αναρτήσεις από τα τέλη Ιανουαρίου στον ιστότοπό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης X, χαρακτηρίζοντάς τους «διεφθαρμένους», «ριζοσπαστικούς», «κακούς» και χλευάζοντας την «τυραννία του δικαστηρίου» αφού οι δικαστές απέκλεισαν τμήματα της ομοσπονδιακής συρρίκνωσης. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla έχει επίσης αναδημοσιεύσει σχεδόν δύο δωδεκάδες tweets από άλλους που επιτίθενται σε δικαστές.

Οι συνεντεύξεις του Reuters με 11 ομοσπονδιακούς δικαστές σε πολλές περιφέρειες αποκάλυψαν αυξανόμενο συναγερμό για τη φυσική τους ασφάλεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, αύξηση των βίαιων απειλών τις τελευταίες εβδομάδες. Οι περισσότεροι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας και είπαν ότι δεν ήθελαν να αναζωπυρώσουν περαιτέρω την κατάσταση ή να κάνουν σχόλια που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως αντίθετα με τα καθήκοντά τους για αμεροληψία.

Όπως τεκμηριώνει το Reuters σε μια σειρά από δημοσιεύσεις, η πολιτική πίεση στους ομοσπονδιακούς δικαστές και οι βίαιες απειλές εναντίον τους έχουν αυξηθεί από τις προεδρικές εκλογές του 2020, όταν τα ομοσπονδιακά δικαστήρια άκουσαν μια σειρά από εξαιρετικά πολιτικοποιημένες υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αποτυχημένων αγωγών που κατατέθηκαν από τον Τραμπ και τους υποστηρικτές του που προσπαθούσαν να ανατρέψουν την ήττα του στις εκλογές. Οι πρόσφατες ρητορικές επιθέσεις σε δικαστές και η αύξηση των απειλών θέτουν σε κίνδυνο τη δικαστική ανεξαρτησία που στηρίζει τη δημοκρατική συνταγματική τάξη της Αμερικής, λένε νομικοί εμπειρογνώμονες.

Ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ Τζον Ρόμπερτς, στην ετήσια έκθεσή του για το τέλος του έτους, τον Δεκέμβριο, προειδοποίησε για αυξανόμενο αριθμό απειλών για την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος, συμπεριλαμβανομένων εκκλήσεων για βία κατά δικαστών και «επικίνδυνων» υποδείξεων εκλεγμένων αξιωματούχων για παράβλεψη δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες διαφωνούν.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μασκ και οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες έχουν περιγράψει τους δικαστές ως «απειλές για τη δημοκρατία», ανατρέποντας τον ρόλο του ομοσπονδιακού δικαστικού σώματος -ενός κλάδου της κυβέρνησης που δημιουργήθηκε για να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία και την εξουσία του Κογκρέσου. «Ο μόνος τρόπος για να αποκατασταθεί η κυριαρχία του λαού στην Αμερική είναι η παραπομπή δικαστών», έγραψε ο Μασκ σε μια ανάρτησή του. «Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δικαστών».

Αρκετοί δικαστές είπαν ότι η Υπηρεσία Στρατιωτών των ΗΠΑ, η οποία παρέχει δικαστική ασφάλεια, τους ενημέρωσε για ένα αυξημένο περιβάλλον απειλής τις τελευταίες εβδομάδες, είτε προφορικά είτε γραπτά. Οι Στρατάρχες συζήτησαν επίσης τα μέτρα ασφαλείας, ανέφεραν οι δικαστές, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών ερευνών για απειλητικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

Δύο ομοσπονδιακοί δικαστές της Νέας Υόρκης, οι Περιφερειακοί Δικαστές των ΗΠΑ, Πωλ Ένγκελμάγιερ και Τζανέτ Βάργκας, λαμβάνουν πρόσθετη ασφάλεια αφού οι αποφάσεις τους εμπόδισαν το προσωπικό του Υπουργείου Αποτελεσματικότητας της Κυβέρνησης που καθοδηγείται από τον Μασκ να έχει πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με άτομο με γνώση του θέματος.

Ένα άλλο άτομο που είναι εξοικειωμένο με το περιβάλλον της δικαστικής ασφάλειας είπε ότι αρκετοί ομοσπονδιακοί δικαστές στην περιοχή της Ουάσιγκτον έλαβαν πίτσες που αποστέλλονταν ανώνυμα στα σπίτια τους, κάτι που ερμηνεύεται από τις αρχές επιβολής του νόμου ως μια μορφή εκφοβισμού που έχει σκοπό να μεταφέρει ότι η διεύθυνση του στόχου είναι γνωστή.

«Δεν έχω δει ποτέ δικαστές τόσο ανήσυχους όσο τώρα», είπε ο Τζον Τζόουνς Γ', πρώην περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ στην Πενσυλβάνια που διορίστηκε από τον πρώην Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο Τζορτζ Μπους το 2002.

Ο Τζόουνς, ο οποίος υπηρέτησε επίσης στην επιτροπή ασφαλείας του τμήματος χάραξης πολιτικής της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης, είπε ότι οι δικαστές τώρα παλεύουν με αναρτήσεις viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επικρίνουν την ακεραιότητά τους και απαιτούν την παραπομπή τους. Είπε ότι έχει μιλήσει με περίπου δώδεκα σημερινούς δικαστές που εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Τα ομοσπονδιακά δικαστήρια εκδικάζουν περισσότερες από 100 αγωγές που αμφισβητούν τις πρωτοβουλίες της διοίκησης, πολλές από τις οποίες επικεντρώνονται στις προσπάθειες του Μασκ και της ομάδας του στο DOGE να εκκαθαρίσουν εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους και να περιορίσουν δραματικά την κρατική βοήθεια και τα ρυθμιστικά προγράμματα.

Ο Τραμπ και ο γραμματέας Τύπου του στον Λευκό Οίκο επέκριναν επίσης δικαστές, τους οποίους περιγράφουν ως ακτιβιστές που εξέδωσαν εντολές που επιβράδυναν ή εμπόδισαν ορισμένες από αυτές τις προσπάθειες.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Μασκ, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Χάρισον Φιλντς είπε ότι ο Μασκ μιλούσε με την προσωπική του ιδιότητα και ότι ο Λευκός Οίκος δεν έχει λάβει θέση για το αν θα πρέπει να παραπεμφθούν δικαστές. Είπε ότι «οι απειλές κατά των δικαστών είναι απαράδεκτες και ο πρόεδρος καταδικάζει τέτοιες ενέργειες» και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου που είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση τέτοιων απειλών, το κάνουν.

«Ο Λευκός Οίκος καταδικάζει οποιεσδήποτε απειλές προς οποιονδήποτε δημόσιο αξιωματούχο, παρά τα αισθήματά μας ότι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους είναι αριστεροί, και δεν ακολουθούν το Σύνταγμα», είπε ο Φιλντς. «Αυτό δεν σημαίνει ότι τους αξίζει να ζημιωθούν. Δεν λύνουνε έτσι τις διαφορές σε αυτή τη χώρα».

«Πρέπει να προσέχουμε»

Όταν ο περιφερειακός δικαστής των ΗΠΑ Αμίρ Αλί αποφάσισε στις 25 Φεβρουαρίου ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να επαναλάβει τις πληρωμές εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ που είχε σταματήσει ο Τραμπ, ο Μασκ και άλλοι σύμμαχοι του προέδρου ζήτησαν την απομάκρυνση του δικαστή.

«Όταν οι δικαστές υπονομεύουν κατάφωρα τη δημοκρατική βούληση του λαού, πρέπει να απολυθούν», έγραψε ο Μασκ στο X.

Σε απάντηση σε αυτή τη δημοσίευση, ορισμένοι από τους οπαδούς του Μασκ στο X είπαν ότι ο δικαστής πρέπει να συλληφθεί για προδοσία ή να απελαθεί. Κάποιος πρότεινε «οι Αμερικανοί πατριώτες να πυροβολήσουν εναντίον του». Κάποιοι επιτέθηκαν στη μουσουλμανική κληρονομιά του και αμφισβήτησαν τον πατριωτισμό του, συμπεριλαμβανομένου ενός που υποστήριξε ψευδώς ότι ο Αλί είχε δεσμούς με μουσουλμανικές μαχητικές ομάδες.

Μετά από απόφαση νωρίτερα τον Φεβρουάριο από τον Αλί για την ίδια υπόθεση, ένας χρήστης του X ζήτησε να τον αποκεφαλίσουν. Ένας άλλος ρώτησε «γιατί τόσο λίγοι δικαστές απαγχονίζονται» και δημοσίευσε φωτογραφία μιας θηλιάς.

«Η κουβέντα μεταξύ των δικαστών είναι ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί», είπε ένας ομοσπονδιακός δικαστής σε συνέντευξή του. Οι δικαστές που επιβλέπουν τις υποθέσεις Τραμπ λαμβάνουν ευρεία κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια όταν οι αποφάσεις τους αποδεικνύονται αμφιλεγόμενες, είπε ο δικαστής.

Αρκετοί δικαστές περιέγραψαν απειλητικά τηλεφωνήματα που υπόσχονταν προσωπική βλάβη.

Ο Αμερικανικός Δικηγορικός Σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση τη Δευτέρα καταγγέλλοντας το συνεχιζόμενο κύμα λεκτικών επιθέσεων και απειλών κατά δικαστών. Η Ομοσπονδιακή Ένωση Δικαστών ανέφερε σε δήλωσή της προς τα 1.100 μέλη της αργά την Τρίτη ότι «η συνεχιζόμενη βία, ο εκφοβισμός και η περιφρόνηση που στρέφονται στους δικαστές απλώς και μόνο επειδή εκπληρώνουν τα ορκισμένα δικαστικά τους καθήκοντα» διακινδυνεύουν «την κατάρρευση του κράτους δικαίου».

Οι απειλές κατά των δικαστών έχουν αυξηθεί απότομα από τότε που ο Τραμπ ενίσχυσε την κριτική του προς το δικαστικό σώμα μετά την ήττα του στις εκλογές του 2020. Εκείνη την περίοδο, οι σοβαρές απειλές κατά των ομοσπονδιακών δικαστών υπερδιπλασιάστηκαν, από 220 το 2020 σε 457 το 2023. Πέρυσι, το Reuters κατέγραψε πώς οι επιθέσεις του Τραμπ σε δικαστές που αποφασίζουν ενάντια στα συμφέροντά του, συχνά οδηγούν σε κύματα απειλών εναντίον τους.

Οι εκκλήσεις για παραπομπή δικαστών έχουν προσθέσει μια νέα σελίδα στην εχθρότητα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι δικαστές. Οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο έχουν εισαγάγει άρθρα παραπομπής εναντίον τριών δικαστών, συμπεριλαμβανομένου του Αλί, που έχουν αποφανθεί κατά των εκτελεστικών διαταγών του Τραμπ.

Οι Αμερικανοί έχουν ζητήσει την παραπομπή των δικαστών στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων των αποτυχημένων προσπαθειών κατά του προϊσταμένου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Ερλ Γουόρεν, αφού εξέδωσε μια γνωμοδότηση ορόσημο το 1954 που απαγορεύει τον φυλετικό διαχωρισμό στα δημόσια σχολεία. Αλλά η παραπομπή είναι ιστορικά σπάνια. Συνήθως προορίζεται για κάποιο μεγάλο παράπτωμα και δεν προορίζεται ποτέ ως όπλο εναντίον δικαστών που εκδίδουν αντιδημοφιλή απόφαση, είπαν δικαστές και νομικοί μελετητές.

Η σκληρή ρητορική έχει σταματήσει τα μέλη του δικαστικού σώματος που έχουν αγγιχθεί «από πρώτο χέρι» από τη βία. Η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ Έσθερ Σάλας, της οποίας ο γιος σκοτώθηκε όταν άγνωστος τον δολοφόνησε μέσα στο σπίτι τους το 2020, προειδοποίησε για τις συνέπειες της πυροδότησης της δημόσιας οργής εναντίον των δικαστών.

«Είναι πραγματικά επικίνδυνο να χρησιμοποιείς απαξιωτικές λέξεις γιατί οδηγεί στο θάνατο, όπως στην περίπτωσή μου», είπε η Σάλας σε συνέντευξή της. «Οδηγεί στην αύξηση των ήδη πολύ υψηλών συναισθημάτων. Και ξέρεις ότι είμαι μια ζωντανή απόδειξη».

