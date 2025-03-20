Ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από τον Εμανουέλ Μακρόν έλαβε ο Ουκρανός ηγέτης, Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ώρα που έδινε συνέντευξη, την οποία δεν διέκοψε, λέγοντας στον Γάλλο πρόεδρο πως θα τον καλέσει αργότερα.
Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Ζελένσκι την ώρα συνέντευξης, σηκώνει το τηλέφωνο και απαντά: «Συγγνώμη Εμανουέλ, έχω μια συζήτηση με δημοσιογράφους, μπορώ να σε πάρω εγώ σε 15-20 λεπτά; Ευχαριστώ Εμανουέλ. Εντάξει. Τέλεια, γεια». Στη συνέχεια τερματίζει την κλήση.
Ερωτώμενος εάν τον κάλεσε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο κ. Ζελένσκι απάντησε: «Ναι μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Μακρόν. Μιλάμε πολύ συχνά, σχεδόν μια φορά την ημέρα».
Macron unexpectedly called Zelensky while he was speaking with journalists.— KyivPost (@KyivPost) March 20, 2025
When asked to confirm if it was the French president, Zelensky replied: “Yes, I just spoke with President Macron. We talk very often — about once a day, on average.” pic.twitter.com/YsR4CiSoqM
