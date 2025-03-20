Λογαριασμός
Ο Μακρόν «διέκοψε» συνέντευξη του Ζελένσκι - «Συγγνώμη Εμανουέλ, να σε πάρω σε 20 λεπτά;» - Δείτε βίντεο

Δεν διέκοψε την συνέντευξη ο Ζελένσκι για να μιλήσει με τον Γάλλο πρόεδρο - Είπε στους δημοσιογράφους πως μιλάνε συχνά, σχεδόν μια φορά τη βδομάδα

Μακρόν, Ζελένσκι

Ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από τον Εμανουέλ Μακρόν έλαβε ο Ουκρανός ηγέτης, Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ώρα που έδινε συνέντευξη, την οποία δεν διέκοψε, λέγοντας στον Γάλλο πρόεδρο πως θα τον καλέσει αργότερα.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Ζελένσκι την ώρα συνέντευξης, σηκώνει το τηλέφωνο και απαντά: «Συγγνώμη Εμανουέλ, έχω μια συζήτηση με δημοσιογράφους, μπορώ να σε πάρω εγώ σε 15-20 λεπτά; Ευχαριστώ Εμανουέλ. Εντάξει. Τέλεια, γεια». Στη συνέχεια τερματίζει την κλήση. 

Ερωτώμενος εάν τον κάλεσε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο κ. Ζελένσκι απάντησε: «Ναι μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Μακρόν. Μιλάμε πολύ συχνά, σχεδόν μια φορά την ημέρα».
 

