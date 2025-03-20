Ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από τον Εμανουέλ Μακρόν έλαβε ο Ουκρανός ηγέτης, Βολοντίμιρ Ζελένσκι την ώρα που έδινε συνέντευξη, την οποία δεν διέκοψε, λέγοντας στον Γάλλο πρόεδρο πως θα τον καλέσει αργότερα.

Στο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Ζελένσκι την ώρα συνέντευξης, σηκώνει το τηλέφωνο και απαντά: «Συγγνώμη Εμανουέλ, έχω μια συζήτηση με δημοσιογράφους, μπορώ να σε πάρω εγώ σε 15-20 λεπτά; Ευχαριστώ Εμανουέλ. Εντάξει. Τέλεια, γεια». Στη συνέχεια τερματίζει την κλήση.

Ερωτώμενος εάν τον κάλεσε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο κ. Ζελένσκι απάντησε: «Ναι μόλις μίλησα με τον πρόεδρο Μακρόν. Μιλάμε πολύ συχνά, σχεδόν μια φορά την ημέρα».



Macron unexpectedly called Zelensky while he was speaking with journalists.



When asked to confirm if it was the French president, Zelensky replied: “Yes, I just spoke with President Macron. We talk very often — about once a day, on average.” pic.twitter.com/YsR4CiSoqM — KyivPost (@KyivPost) March 20, 2025

Πηγή: skai.gr

