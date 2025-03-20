Νέο αιματοκύλισμα στη Λωρίδα της Γάζας με τουλάχιστον 70 Παλαιστίνιους νεκρούς από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές.

Σύμφωνα με γιατρούς, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί είχαν στόχο πολλά σπίτια στο βόρειο και στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το Ισραήλ.

Χθες Τετάρτη ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του ξεκίνησαν εκ νέου τις χερσαίες επιχειρήσεις στην κεντρική και νότια Γάζα μετά την κατάρρευση της εκεχειρίας, η οποία από τον Ιανουάριο τηρούνταν στο μεγαλύτερο μέρος της.

Η επανάληψη των χερσαίων επιχειρήσεων σημειώθηκε μια ημέρα αφότου περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές σε μια από τις πιο αιματηρές φάσεις από την έναρξη του πολέμου, τον Οκτώβριο του 2023.

Από την Τρίτη οι αεροπορικές επιδρομές έχουν προκαλέσει τον θάνατο 510 Παλαιστινίων, οι περισσότεροι από αυτούς γυναίκες και παιδιά, είπε στο Reuters ο ίδιος αξιωματούχος.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις του επέκτειναν τον ισραηλινό έλεγχο επί του Διαδρόμου Νετζαρίμ, ο οποίος χωρίζει τη βόρεια και τη νότια Γάζα, και ότι είναι ένας "επικεντρωμένος" ελιγμός που στοχεύει στη δημιουργία μιας μερικής ουδέτερης ζώνης ανάμεσα στο βόρειο και στο νότιο τμήμα του θύλακα.

Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε ότι η χερσαία επιχείρηση και η διείσδυση στον Διάδρομο Νετζαρίμ συνιστούν μια "νέα και επικίνδυνη παραβίαση" της συμφωνίας εκεχειρίας που συνήφθη πριν από δύο μήνες.

Σε ανακοίνωση η οργάνωση επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή της προς τη συμφωνία και καλεί τους διαπραγματευτές να "αναλάβουν τις ευθύνες τους".

Μιλώντας σήμερα στο Reuters αξιωματούχος της Χαμάς είπε ότι οι διαμεσολαβητές έχουν αυξήσει τις προσπάθειές τους με τις δύο εμπόλεμες πλευρές, αλλά πρόσθεσε ότι "ακόμη δεν έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος".

Η οργάνωση δεν έχει εξαπολύσει ευθείες απειλές για αντίποινα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.