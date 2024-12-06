To «σβήσιμο του φαναριού» (Ampel-Aus), με ευθεία αναφορά στην διάλυση του κυβερνητικού συνασπισμού, είναι η «λέξη της χρονιάς» για το 2024 στην Γερμανία, σύμφωνα με την Εταιρεία για την Γερμανική Γλώσσα (GfdS).

Ο όρος «φανάρι» ή «φωτεινός σηματοδότης» χρησιμοποιήθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια προκειμένου να περιγράψει τον τρικομματικό κυβερνητικό συνασπισμό, από τα χρώματα των κομμάτων που τον απάρτιζαν, κόκκινο για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), πράσινο για τους Πράσινους και κίτρινο για τους Ελεύθερους Δημοκράτες (FDP). Μετά την διάλυση του συνασπισμού και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, χρησιμοποιήθηκε ο όρος «Ampel-Aus», καθώς ο σηματοδότης πλέον έσβησε.

Στην δεύτερη θέση της κατάταξης έφθασε φέτος ο όρος «Klimaschönfärberei», ο οποίος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την προσπάθεια των εταιριών να ωραιοποιήσουν τα μέτρα προστασίας του κλίματος τα οποία λαμβάνουν και στην τρίτη θέση η λέξη «kriegstüchtig» (ετοιμοπόλεμος), την οποία ο υπουργός 'Αμυνας Μπόρις Πιστόριους έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές αναδεικνύοντας την ανάγκη εκσυγχρονισμού των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων ενόψει της ρωσικής απειλής.

Όπως διευκρινίζει η GfdS, καθοριστικό για την επιλογή της «λέξης της χρονιάς» δεν είναι τόσο η συχνότητα χρήσης μιας λέξης, αλλά η σημασία και η δημοτικότητά της. Το 2023 είχε επιλεγεί ο όρος «Krisenmodus», δηλαδή «λειτουργία κρίσης», στην οποία βρισκόταν διαρκώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

