Demure: Τι σημαίνει η λέξη της χρονιάς για το 2024 σύμφωνα με το Dictionary.com

Η δημοφιλής διαδικτυακή πλατφόρμα λεξικών Dictionary.com ανακοίνωσε τη λέξη της χρονιάς για το 2024.

Η λέξη που κέρδισε τη διάκριση είναι το «demure», που έγινε viral στο TikTok τον Αύγουστο του 2024 όπως μεταδίδει το Time. Η λέξη αυτή έγινε γνωστή από την TikToker, Jools Lebron, η οποία ανέδειξε την φράση «πολύ demure, πολύ mindful» (προσεκτικός) μέσα από μια σειρά viral βίντεο που αναπαρήχθησαν ευρέως από άλλους δημιουργούς.

Σύμφωνα με το Time, η Lebron συνδύαζε συχνά τη λέξη με όρους όπως «cutesy» (χαριτωμένο) και «considerate» (διακριτικό), δίνοντας συμβουλές για θέματα όπως «πώς να είστε demure, σεμνές/οι και εκπέμπετε σεβασμό στον χώρο εργασίας».

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους, το Dictionary.com αναφέρει ότι η λέξη Demure σημείωσε 1200% αύξηση στη χρήση της στα ψηφιακά διαδικτυακά μέσα και είχε 200 φορές περισσότερες αναζητήσεις στο Dictionary.com.

Το Dictionary.com ορίζει τη λέξη demure ως εξής: «χαρακτηρίζεται από ντροπαλότητα και σεμνότητα, συγκρατημένη/ος». Ωστόσο, η διαδικτυακή της δημοτικότητα την έκανε να αποκτήσει νέα διάσταση, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιείται για οτιδήποτε, από την οδήγηση μέχρι την κατανάλωση ενός ντόνατ. Επιπλέον, η λέξη εξελίχθηκε ώστε να συμβολίζει, πώς ένας όρος που συνδέεται συχνά με υποτακτικότητα και συγκράτηση μπορεί να «ενδυναμωθεί», εκφράζοντας μια «ήρεμη αυτοπεποίθηση», σύμφωνα με την ανακοίνωση της Dictionary.com.

Σύμφωνα με το Time η πλατφόρμα επεσήμανε ότι η επιλογή του «demure» αντικατοπτρίζει μια αλλαγή στη δημόσια ζωή, καθώς το συλλογικό μας λεξιλόγιο απομακρύνεται από τη θεματολογία που επικεντρώνεται στην απομόνωση, λόγω της πανδημίας COVID-19, και στρέφεται με μεγαλύτερη έμφαση στην «προσωπική παρουσίαση και εμφάνιση», καθώς οι διά ζώσης εμπειρίες γίνονται ξανά το επίκεντρο.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, το λεξικό του Cambridge ανακοίνωσε, ότι η λέξη της χρονιάς, βάσει στοιχείων από τις περισσότερες αναζητήσεις στον ιστότοπό του, είναι το manifest.

Πηγή: skai.gr

