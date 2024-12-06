Η Σουηδία και η Δανία υπέγραψαν συμβόλαιο με μια σουηδική εταιρεία στρατιωτικού εξοπλισμού για την αγορά 205 τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης ώστε να ανανεώσουν τα αποθέματά τους μετά τις δωρεές που έκαναν στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα η σουηδική κυβέρνηση.

Από τα 205 οχήματα CV90 που παραγγέλθηκαν, 115 θα παραδοθούν στη Δανία, 50 στη Σουηδία και 40 στην Ουκρανία, διευκρίνισε σε ανακοίνωση.

Το συμβόλαιο με την BAE Systems Hägglunds, θυγατρική της βρετανικής BAE Systems, ανέρχεται σε 25 δισεκατομμύρια σουηδικές κορώνες (2,2 δισεκ. ευρώ) και θα χρηματοδοτηθεί από το ταμείο της Σουηδίας και της Δανίας που είναι αφιερωμένο στην Ουκρανία.

«Οι επενδύσεις αυτές θα επιτρέψουν σε περισσότερα σουηδικά οχήματα μάχης να καταστήσουν την Ευρώπη, και ιδιαίτερα την Ουκρανία, περισσότερο σίγουρη», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο σουηδός υπουργός Άμυνας Πολ Τζόνσον.

Συνολικά δέκα χώρες διαθέτουν οχήματα μάχης CV90: η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ολλανδία, η Νορβηγία, η Σλοβακία, η Σουηδία, η Ελβετία και η Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ,AFP

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.