Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα ότι ελπίζει πως οι Σύροι αντάρτες θα συνεχίσουν να προελαύνουν εναντίον των δυνάμεων του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τις προσευχές της Παρασκευής, ο Ερντογάν δήλωσε πως εξακολουθεί να μην έχει λάβει θετική απάντηση από τον Άσαντ σε έκκληση που έκανε νωρίτερα φέτος για να συναντηθούν και να εξομαλύνουν τις σχέσεις.

Στόχος στη Συρία είναι η Δαμασκός, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και εξέφρασε την ευχή να συνεχιστεί η πορεία των δυνάμεων της αντιπολίτευσης χωρίς περιπλοκές.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ακόμα ότι η χώρα του παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στη Συρία, επιρρίπτοντας την ευθύνη για όσα συμβαίνουν στον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ 'Ασαντ, επειδή δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Τουρκίας να καθορίσουν από κοινού το μέλλον της Συρίας.

«Προς το παρόν, το Ιντλίμπ, η Χάμα και η Χομς, ο στόχος είναι φυσικά η Δαμασκός. Αυτή η πορεία της αντιπολίτευσης είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Την παρακολουθούμε τόσο από τις μυστικές υπηρεσίες όσο και από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Φυσικά, ευχόμαστε αυτή η πορεία στη Συρία να συνεχιστεί χωρίς περιπλοκές», τόνισε ο Ερντογάν και πρόσθεσε: «Αν θυμάστε είχαμε απευθύνει μία έκκληση στον 'Ασαντ. Είπαμε έλα να συναντηθούμε, να καθορίσουμε μαζί το μέλλον της Συρίας. Δυστυχώς, δεν λάβαμε θετική απάντηση από τον 'Ασαντ. Τώρα, μετά την Ιντλίμπ, και η Χομς είναι στα χέρια της αντιπολίτευσης και υπάρχει προέλαση προς τη Δαμασκό. Αυτές οι ταραχές που συνεχίζονται στην περιοχή δεν είναι κάτι που επιθυμούμε, οι καρδιά μας δεν το θέλει αυτό».

Αναφερόμενος στις ευρύτερες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι χθες, Πέμπτη, έλαβε ένα μήνυμα από τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, ο οποίος του ζήτησε να συναντηθεί μαζί του. «Κατά πάσα πιθανότητα θα συναντηθούμε. Όπως γνωρίζετε, ο Λίβανος βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Τόσο στο Γκολάν όσο και στη Βηρυτό, τα πάντα έχουν ισοπεδωθεί. Φυσικά, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Ωστόσο, υπάρχει μια σοβαρή ανάγκη στην Αίγυπτο. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, Θεού θέλοντος. Πρόκειται κυρίως για αιτήματα για βοήθεια σε είδος ή ακόμα και σε χρήμα. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε τη βοήθειά μας σε μια εποχή που όλος ο κόσμος σιωπά» δήλωσε ο Ερντογάν.

Τέλος, ζήτησε την εφαρμογή των αποφάσεων του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για το Ισραήλ, τονίζοντας ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το θέσουμε προ των ευθυνών του.

Μέχρι σήμερα το Ισραήλ έκανε αυτό που έκανε σε όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν εναντίον του, τη γλίτωνε. Αλλά η ανθρωπότητα δεν θα αφήσει το Ισραήλ ήσυχο για αυτά που έχει κάνει, για αυτές τις ωμότητες που έχει διαπράξει, και θα το θέσει προ των ευθυνών του. Όλα κράτη του κόσμου, πρέπει να ζητήσουμε να λογοδοτήσει το Ισραήλ για αυτές τις θηριωδίες, για αυτές τις γενοκτονίες του Ισραήλ. Με πρώτη τη χώρα μου, την Τουρκία, θα ζητήσουμε και εμείς αυτή τη λογοδοσία, πρέπει να τη ζητήσουμε» κατέληξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

