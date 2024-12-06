Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων τρένων σημειώθηκαν κατά την πρωινή ώρα αιχμής την Παρασκευή σε ολόκληρη τη Βρετανία, λόγω ενός «τεχνικού σφάλματος».

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία που διαχειρίζεται το σιδηροδρομικό δίκτυο National Rail, υπήρξε πρόβλημα στο σύστημα επικοινωνίας των μηχανοδηγών με τους χειριστές της σήμανσης στο δίκτυο.

Το πρόβλημα επιδιορθώθηκε μετά από λίγες ώρες, αλλά το επιβατικό κοινό έχει προειδοποιηθεί ότι οι καθυστερήσεις και ακυρώσεις είναι πιθανό να συνεχιστούν για το υπόλοιπο της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.