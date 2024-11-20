Η λέξη «manifest», που σημαίνει να ονειρεύεσαι ή να θέλεις να δημιουργήσεις κάτι, έχει ανακηρυχθεί η λέξη του 2024 από το λεξικό του Cambridge, μετά από ένα κύμα δημοτικότητας εμπνευσμένο από διασημότητες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η λέξη χρονολογείται -στα αγγλικά τουλάχιστον- από το 1300, ωστόσο η απόφαση του λεξικού στηρίζεται στη νεότερη σημασία της ως ρήμα, η οποία πιστοποιεί τη δύναμη του οραματισμού και της θετικής σκέψης στην πραγματοποίηση των πιο δυνατών ονείρων.

Η τραγουδίστρια Dua Lipa απέδωσε την επιτυχία της, η οποία περιελάμβανε το σόου της στο Glastonbury τον Ιούνιο, στο «manifesting λέγοντας: «Το manifesting είναι μεγάλο πράγμα για μένα. Έχω ακλόνητη πεποίθηση ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα στον κόσμο. Υποσυνείδητα, απλώς εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Η Simone Biles, επίσης, έχει αποδώσει στο «manifesting» την επιτυχία της καριέρας της στον αθλητισμό, αφού εξομολογήθηκε ότι είχε οραματιστεί τη μελλοντική της επιτυχία όταν ήταν νεαρή κοπέλα.

Η Wendalyn Nichols, υπεύθυνη έκδοσης του λεξικού Cambridge, είπε ότι η λέξη «manifest» είχε αυξηθεί σημαντικά στις αναζητήσεις φέτος, με τουλάχιστον 130.000 «κλικ» μόνον στον ιστότοπο του Cambridge Dictionary.

Προερχόμενη από τα Γαλλικά και τα Λατινικά, η λέξη που γράφεται «manyfest» χρησιμοποιήθηκε από τον πατέρα της αγγλικής λογοτεχνίας, Geoffrey Chaucer, στο τέλος του 14ου ως επίθετο που σημαίνει «σαφής», «προφανής». Ο Σαίξπηρ χρησιμοποίησε τη λέξη τόσο ως ουσιαστικό όσο και ως ρήμα, που σημαίνει και «προφανές».

Η λέξη μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως ουσιαστικό, που σημαίνει τον πλήρη κατάλογο του φορτίου ενός πλοίου, μια χρήση που χρονολογείται από το 1561, ενώ το «φανερό πεπρωμένο» ήταν ένας όρος που χρησιμοποίησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Andrew Jackson, τη δεκαετία του 1830 για να υποδηλώσει ότι ορίστηκε ότι οι Αμερικανοί άποικοι θα πρέπει να εξαπλωθούν δυτικά σε όλη την ήπειρο.

Ωστόσο, η πιο πρόσφατη ερμηνεία της λέξης, του «να εκφράζεις τα όνειρά σου και να τα πραγματοποιείς», καταγράφηκε για πρώτη φορά μόνο στις αρχές του 20ού αιώνα, συνδέθηκε με τον Πνευματισμό, και έγινε ευρέως διαδεδομένη μόλις πιο πρόσφατα. Το «manifesting» απέκτησε τεράστια δημοτικότητα κατά τη διάρκεια της πανδημίας στο TikTok με δισεκατομμύρια προβολές, συμπεριλαμβανομένης της δημοφιλoύς μεθόδου 3-6-9, η οποία απαιτεί να γράψει κανείς τις ευχές του τρεις φορές το πρωί, έξι φορές το απόγευμα και εννέα φορές πριν από τον ύπνο.

