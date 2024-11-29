Γερμανία: Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του FDP

Την παραίτησή του υπέβαλε πριν από λίγο ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματος των Ελεύθερων Δημοκρατών (FDP) Μπιτζάν Ντζιρ-Σαράι, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το σχέδιο διάλυσης του κυβερνητικού συνασπισμού, το οποίο έφερε μάλιστα τον τίτλο "D-Day", που παραπέμπει στην απόβαση των Συμμάχων στην Νορμανδία στις 6 Ιουνίου του 1944.

Ανακοινώνοντας την παραίτησή του, ο Μπιτζάν Ντζιρ-Σαράι δήλωσε ότι δεν είχε γνώση του εν λόγω εγγράφου και ότι εν αγνοία του έδωσε ψευδείς πληροφορίες.

«Θέλοντας να αποτρέψω την ζημιά στο κόμμα μου, αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη και ζητώ συγγνώμη», δήλωσε ο απερχόμενος Γενικός Γραμματέας του FDP.

„Übernehme die politische Verantwortung“ – FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai tritt zurück. Er ziehe damit die Konsequenzen aus den „D-Day“-Enthüllungen. Er habe „unwissentlich falsch über ein internes Dokument informiert“. pic.twitter.com/xAamOQ0Dmo — Bericht aus Berlin (@ARD_BaB) November 29, 2024

Ο Ντζιρ-Σαράι είχε διαψεύσει την ύπαρξη εγγράφου και την χρήση του όρου αλλά τελικά στο κείμενο, το οποίο έδωσε το ίδιο το FDP στην δημοσιότητα, η «D-Day» εμφανίζεται κατ' επανάληψη.

Τις τελευταίες εβδομάδες τα γερμανικά ΜΜΕ επανέρχονταν συχνά στην έρευνά τους για το θέμα, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η πίεση προς το FDP, το οποίο ισχυριζόταν ότι ήταν ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς που είχε προσχεδιάσει το τέλος του κυβερνητικού συνασπισμού που κατέληξε στην αποπομπή του αρχηγού του FDP Κρίστιαν Λίντνερ από την κυβέρνηση στις 6 Νοεμβρίου.

Ο κ. Λίντνερ είχε μιλήσει για «προμελετημένη ενέργεια» εκ μέρους του κ. Σολτς, στο έγγραφο ωστόσο που δημοσιοποιήθηκε, «προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια», το FDP φαίνεται ότι μελετούσε επί εβδομάδες σχέδιο αποχώρησης κατά τρόπο ώστε την ευθύνη να χρεωθούν οι άλλοι δύο εταίροι, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) και οι Πράσινοι. Σύμφωνα με το κόμμα, επρόκειτο μόνο για εσωτερική μελέτη πιθανών σεναρίων και όχι για οδηγίες προς τα κυβερνητικά στελέχη του FDP.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

