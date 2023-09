Οι ρωσικές αρχές προειδοποίησαν για τον κίνδυνο νέας ουκρανικής επίθεσης στην Σεβαστούπολη Κόσμος 11:59, 23.09.2023 linkedin

Το Κίεβο ανακοίνωσε ότι υψηλόβαθμοι διοικητές του ρωσικού στόλου σκοτώθηκαν στη χθεσινή του επίθεση