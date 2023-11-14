La Repubblica: Η πρεσβεία της Ρωσίας στη Ρώμη έκανε ύποπτες αναλήψεις

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, τους τελευταίους μήνες η πρεσβεία της Ρωσίας στη Ρώμη έκανε αναλήψεις περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς της. Η εφημερίδα προσθέτει ότι «χτύπησε καμπανάκι» στην Τράπεζα της Ιταλίας, η οποία πληροφόρησε τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας και την αρμόδια επιτροπή του κοινοβουλίου.

«Η κίνηση αυτή δεν δικαιολογείται από τις οικονομικές κυρώσεις, δεδομένου ότι οι τραπεζικοί λογαριασμοί των πρεσβειών δεν υπέστησαν ιδιαίτερους περιορισμούς», γράφει η La Repubblica.

Παράλληλα, προσθέτει ότι «το ενδεχόμενο να έπρεπε να πληρωθούν σε μετρητά οι εργαζόμενοι της πρεσβείας δεν πείθει και ότι «η πιο ανησυχητική, και ίσως πιο ρεαλιστική περίπτωση, είναι να πρόκειται για χρήματα που σχετίζονται με μια πολυπλοκότερη στρατηγική, η οποία προβλέπει τη συλλογή και διοχέτευση πληροφοριών».

Η ιταλική εφημερίδα γράφει επίσης ότι μέρος του τεράστιου αυτού ποσού, μπορεί να χρησιμοποιήθηκε «για να πληρωθούν "ινφλουένσερς", με στόχο να στηρίξουν τις θέσεις του Κρεμλίνου και να επηρεάσουν την ιταλική κοινή γνώμη» αλλά και να υπήρξαν και άτομα, ενδεχομένως, στους κόλπους των ενόπλων δυνάμεων, που μπορεί να αποκάλυψαν -έναντι χρηματισμού- ευαίσθητες πληροφορίες.

Για παράδειγμα, σχετικά με νέα όπλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.