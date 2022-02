Με μια σκληρή ανάρτηση στο twitter απαντά ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ στον διαγραφέντα από τη ΝΔ ευρωβουλευτή, Γιώργο Κύρτσο προαναγέλλοντας την εκκίνηση εσωτερικών διαδικασιών εναντίον του.

Όπως αναφέρει ο κ. Βέμπερ οι αιτιάσεις του Γιώργου Κύρτσου κατά της ελληνικής κυβέρνησης είναι αβάσιμες και απαράδεκτες.

«Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις αβάσιμες κατηγορίες κατά της ελληνικής κυβέρνησης. Τις θεωρούμε απαράδεκτους. Μετά από αυτά τα γεγονότα θα κινηθεί εσωτερική διαδικασία κατά του ευρωβουλευτή Κύρτσου», επισημαίνει ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

We firmly reject the baseless accusations against the Greek government by @GiorgosKyrtsos. We find them unacceptable. Following these events an internal procedure will be launched against MEP Kyrtsos.