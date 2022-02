Οι βρετανικές αρχές απηύθυναν σήμερα έκκληση προς τους πολίτες να σταματήσουν να βγάζουν σέλφι εν μέσω της καταιγίδας Γιούνις, καθώς άνεμοι ταχύτητας ρεκόρ σαρώνουν τη βόρεια Ευρώπη.

Η καταιγίδα σφυροκοπά τη Βρετανία με ανέμους έως και 196 χιλιόμετρα την ώρα, ένα ρεκόρ για την Αγγλία, την ώρα που στην Ιρλανδία τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Την ίδια στιγμή, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με διακοπές στην ηλεκτροδότηση και προβλήματα στις μετακινήσεις.

