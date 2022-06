Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος: Γλίστρησε και χτύπησε στο δάπεδο κατά τη διάρκεια Θείας Λειτουργίας - Δείτε το βίντεο

Ατύχημα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας είχε ο Πατριάρχης Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κύριλλος. Συγκεκριμένα, ο Προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρωσίας έχασε την ισορροπία του κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, με αποτέλεσμα να πέσει με ορμή στο έδαφος. Μάλιστα, το ατύχημα συνέβη στην πόλη Νοβοροσίσκ.

Head of the Russian Orthodox Church Patriarch Kirill took a tumble this morning while consecrating a church in the Black Sea city of Novorossiysk pic.twitter.com/KL78NVRpos