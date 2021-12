Ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός ExxonMobil κάνει τις τελευταίες προετοιμασίες ενόψει της έναρξης της γεώτρησης στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ τις επόμενες μέρες.



Στο λιμάνι της Λεμεσού βρίσκεται εδώ και μέρες αγκυροβολημένο το γεωτρύπανο Stena Forth που ετοιμάζεται για επιβεβαιωτική γεώτρηση στο κοίτασμα Γλαύκος, όπου η πρώτη γεώτρηση το 2019 κατέδειξε κοίτασμα μεγέθους 5-8 tcf φυσικού αερίου.Το Stena Forth είναι ένα γεωτρύπανο 6ης γενιάς «Σκληρού Περιβάλλοντος» διπλής δραστηριότητας ικανό να κάνει γεωτρήσεις σε βάθη νερού έως και 10.000 πόδια (3048m).



Το Stena Forth διαθέτει αρκετές αναβαθμίσεις Stena Drilling, συμπεριλαμβανομένου ενός συστήματος split dual fluid, ενός συστήματος μεταφοράς στο κέντρο της γεώτρησης για ανάπτυξη της διαδικασίας.

Το γεωτρύπανο Stena Forth βρισκόταν εδώ και μήνες στην περιοχή. Προηγουμένως πραγματοποιούσε εργασίες για τη Chevron περίπου 30 χιλιόμετρα έξω από το νότιο ισραηλινό λιμάνι Ashkelon που σχετίζεται με τα τέσσερα κοιτάσματα παραγωγής στα εξαντλημένα κοιτάσματα Mari B και Noa όπου η παραγωγή σταμάτησε το 2019.



Σκάφη υποστήριξης



Για την επικείμενη γεώτρηση στο οικόπεδο 10 διενεργεί προπαρασκευαστικές-προκαταρκτικές εργασίες και το σκάφος υποστήριξης-ανεφοδισμού Demarest Tide το οποίο βρίσκεται και αυτό στο λιμάνι Λεμεσού.

Ένα άλλο σκάφος υποστήριξης του γεωτρύπανου Stena Forth είναι το Lundstrom Tideo που ναυπηγήθηκε το 2013 και πλέει υπό τη σημαία του Βανουάτου. Στις προετοιμασίες του Stenna Forth συμβάλει και το σκάφος με κυπριακή σημαία EDT LEON.



Mετά την ολοκλήρωση της γεώτρησης στον Γλαύκο, η ExxonMobil και η συνεργάτης της Qatar Petroleum θα έχουν την επιλογή να προβούν και σε δεύτερη «γεώτρηση αγριόγατας» (wildcat drilling) στο ίδιο οικόπεδο. H «γεώτρηση αγριόγατας», αποτελεί μια μορφή εξερευνητικής γεώτρησης υψηλού κινδύνου. Είναι η διαδικασία γεώτρησης πετρελαίου ή φυσικού αερίου σε περιοχές που δεν έχουν αποδειχθεί ή πλήρως εκμεταλλευόμενες περιοχές που είτε δεν έχουν συγκεκριμένα ιστορικά αρχεία παραγωγής είτε έχουν εξαντληθεί πλήρως ως τόπος παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ενημερωμένες πηγές δήλωσαν στο SigmaLive ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση από Exxon Mobil για wildcat drilling και είναι κάτι που ενδεχομένως να διαφανεί στην πορεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με χαρτογραφημένες έρευνες που έγιναν στο οικόπεδο 10 τηε ΑΟΖ εκτός από τον Γλαύκο, υπάρχουν επίσης δυο ακόμη στόχοι ασβεστολίθων “τύπου Ζορ”.

Πηγή: Sigma Live

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις