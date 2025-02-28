Ερντογάν: Ιστορικό βήμα και ευκαιρία η έκκληση Οτσαλάν για διάλυση του ΡΚΚ

Ιστορικό βήμα και ευκαιρία χαρακτήρισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την έκκληση του ηγέτη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (ΡΚΚ), Αμπντουλάχ Οτσαλάν, προς τα μέλη της οργάνωσης να αυτοδιαλύσουν την οργάνωση και να καταθέσουν τα όπλα τους, τερματίζοντας τον πόλεμο με την Τουρκία που διαρκεί εδώ και 41 χρόνια.

«Στην 40ετή δοκιμασία της Τουρκίας με την τρομοκρατία, αντιμετωπίσαμε πολύ σοβαρές δυσκολίες. Η τρομοκρατία δεν είχε στόχο μόνο την ακεραιότητα του κράτους μας και την ειρήνη του έθνους μας, αλλά και τη δημοκρατία, την οικονομία και την πολιτική μας. Η απειλή της τρομοκρατίας χρησιμοποιήθηκε για να εκβιάζονται οι πολιτικοί ώστε να χειραγωγείται η πολιτική στη χώρα μας για πολλά χρόνια» ανέφερε ο Ερντογάν αναφερόμενος στη δράση του ΡΚΚ, το οποίος ξεκίνησε τις επιθέσεις τους κατά των τουρκικών δυνάμεων ασφαλείας το 1984.

Ο ίδιος αρνήθηκε ότι έπεσε «σε αυτή την παγίδα» κατά τη διάρκεια των 22 και πλέον ετών που βρίσκεται στην εξουσία, δηλαδή να υποκύψει στις πιέσεις με άλλοθι την απειλή της τρομοκρατίας. «Διατηρήσαμε πάντα την ισορροπία μεταξύ ασφάλειας και ελευθερίας. Ποτέ δεν ρίξαμε σκιά στη βαθιά και αιώνια αδελφοσύνη σε αυτούς τους τόπους. Αντίθετα, την ενισχύσαμε ακόμη περισσότερο».

Αναφερόμενος στην έκκληση του Οτσαλάν, ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως «από χθες, έχουμε εισέλθει σε μια νέα φάση των προσπαθειών για μια Τουρκία χωρίς τρομοκρατία, η οποία ξεκίνησε με τη θαρραλέα πρωτοβουλία του εταίρου μας στη Λαϊκή Συμμαχία, του προέδρου του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, κ. Ντεβλέτ Μπαχτσελί, και η οποία συνεχίζεται με την αποφασιστική μας στάση».

Καταλήγοντας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε: «Υπάρχει ένα ιστορικό βήμα, μια ευκαιρία μπροστά μας. Η διακοπή του ύπουλου και βρώμικου παιχνιδιού του ιμπεριαλισμού σε αυτή τη γεωγραφία θα καταγραφεί στα κέρδη όχι μόνο της χώρας μας, αλλά και ολόκληρης της περιοχής μας. Αυτό έχει κάνει τη νέα πορεία πιο ουσιαστική και πολύ πιο σημαντική. Κανένα μέλος αυτού του έθνους, με τους Τούρκους και τους Κούρδους μαζί, δεν θα συγχωρέσει όποιον οδηγήσει αυτή τη διαδικασία σε αδιέξοδο με αμφίσημες δικαιολογίες. Πιστεύουμε ότι είναι η πιο σωστή απόφαση να διανυθεί αυτή η κρίσιμη περίοδος με ηρεμία, ψυχραιμία και ειλικρίνεια. Θα υπάρξουν εκείνοι που δεν θέλουν να λήξει το πρόβλημα οριστικά και αμετάκλητα. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα στο υψηλότερο επίπεδο απέναντι σε κάθε είδους προκλήσεις».

Ο ηγέτης του PKK Αμπντουλάχ Οτσαλάν, με ένα μήνυμα που χαρακτηρίστηκε ιστορικό, κάλεσε χτες την οργάνωση που ο ίδιος ίδρυσε το 1978 να καταθέσει τα όπλα της. Το ΡΚΚ πρέπει να κάνει συνέδριο για να λάβει την απόφαση της αυτοδιάλυσης και όλες οι ομάδες πρέπει να καταθέσουν τα όπλα, ανέφερε ο Οτσαλάν σε μήνυμά του που ανέγνωσαν στην Κωνσταντινούπολη τα μέλη της αντιπροσωπείας του φιλοκουρδικού Κόμματος DEM που τον επισκέφθηκε νωρίτερα στο νησί-φυλακή Ιμραλί της Προποντίδας. Ο ίδιος σημείωσε ότι αναλαμβάνει την ιστορική ευθύνη για το κάλεσμα αυτό.

Ο Οτσαλαν απέρριψε τις προτάσεις που ακούστηκαν στο παρελθόν για ανεξαρτησία ή αυτονονομία των Κούρδων ή τη λύση της Ομοσπονδίας και ζήτησε τον σεβασμό των ταυτοτήτων, την ελεύθερη έκφραση, τη δημοκρατική αυτοοργάνωση όλων των τμημάτων της κοινωνίας, στο πλαίσιο μίας δημοκρατικής κοινωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

