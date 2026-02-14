Δύο σειρές διπλωματικών διαπραγματεύσεων, για την Ουκρανία και το Ιράν, πρόκειται να διξαχθούν στη Γενεύη την Τρίτη, δήλωσε στο Reuters πηγή που έχει ενημερωθεί επί του θέματος.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, θα συναντηθεί με τους Ιρανούς το πρωί της Τρίτης. Εκπρόσωποι από το Ομάν θα βρίσκονται εκεί και θα μεσολαβήσουν στις επαφές ΗΠΑ-Ιράν.

Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ θα συμμετάσχουν στη συνέχεια σε τριμερείς συνομιλίες με εκπροσώπους από τη Ρωσία και την Ουκρανία το απόγευμα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

ΗΠΑ-ΙΡΑΝ: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι»

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να ασκεί πιέσεις για την επίτευξη συμφωνίας με την ιρανική κυβέρνηση, ενώ ταυτόχρονα έχει συγκεντρώσει μεγάλη ναυτική δύναμη στην περιοχή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή στο Reuters, ότι το Πεντάγωνο στέλνει ένα επιπλέον αεροπλανοφόρο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας χιλιάδες επιπλέον στρατιώτες μαζί με μαχητικά αεροσκάφη, αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους και άλλα πυρομαχικά ικανά να εξαπολύσουν επιθέσεις και να αμυνθούν, ενώ ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για την πιθανότητα συνεχών, εβδομαδιαίων επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει επίθεση.

Ο Τραμπ, μιλώντας σε αμερικανικά στρατεύματα την Παρασκευή στη στρατιωτική βάση Φορτ Μπραγκ της Βόρειας Καρολίνας, δήλωσε ότι «είναι δύσκολο να επιτευχθεί συμφωνία» με το Ιράν.

«Μερικές φορές πρέπει να φοβάσαι. Αυτό είναι το μόνο πράγμα που πραγματικά θα τακτοποιήσει την κατάσταση», είπε ο Τραμπ.

Κληθείσα να σχολιάσει τις προετοιμασίες για μια ενδεχομένως παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι δήλωσε: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει όλες τις επιλογές στο τραπέζι όσον αφορά το Ιράν».

«Ακούει μια ποικιλία απόψεων για οποιοδήποτε δεδομένο ζήτημα, αλλά παίρνει την τελική απόφαση με βάση το τι είναι καλύτερο για τη χώρα μας και την εθνική μας ασφάλεια», είπε η Κέλι.

Ρωσία-Ουκρανία: «Δεν έχω πειστεί ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι για συμφωνία»

Ο επόμενος γύρος των διαπραγματεύσεων για τη διπλωματική επίλυση του πολέμου στην Ουκρανία, θα διεξαχθεί την Τρίτη στη Γενεύη, υπό το τριμερές σχήμα Ρωσία-Ηνωμένες Πολιτείες-Ουκρανία, σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Της ρωσικής αποστολής θα ηγείται ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, ο οποίος έχει συμμετάσχει σε πολλούς γύρους συνομιλιών ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία.

Στο πεδίο, Ουκρανική πυραυλική επίθεση σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τρεις την Παρασκευή στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα, ενώ προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Από την άλλη πλευρά, ρωσικό πλήγμα με drones προκάλεσε τον θάνατο τριών αδερφών στην επαρχία Ντονέτσκ της Ουκρανίας και ενός ανθρώπου στην Οδησσό την Πέμπτη, ενώ χτυπήθηκαν ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές της επαρχίας

H Ρωσία έχει εξαπολύσει τους τελευταίους μήνες μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές στα δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και θέρμανσης. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τον ιδιαίτερα παγωμένο χειμώνα στην Ουκρανία, με θερμοκρασίες που φτάνουν έως τους -20 βαθμούς Κελσίου.

Εν τω μεταξύ, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο NATO έκρινε χθες Παρασκευή ότι η Ρωσία μπορεί να μην είναι «ποτέ» διατεθειμένη να συνάψει συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία:

«Νομίζω ότι οι Ουκρανοί είναι έτοιμοι να συνάψουν τώρα λογική συμφωνία, κάτι που θα ήταν δίκαιο λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων», είπε ο αμερικανός πρεσβευτής Μάθιου Γουίτακερ κατά τη διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

«Όμως απλούστατα δεν έχω πειστεί ότι οι Ρώσοι είναι έτοιμοι να κλείσουν συμφωνία, ότι θα είναι κάποια μέρα», πρόσθεσε.

Αξιοσημείωτα, το μήνυμα αυτό μοιάζει να βρίσκεται στους αντίποδες εκείνου που έστειλε ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μερικές ώρες νωρίτερα χθες.

Ο ρεπουμπλικάνος παρότρυνε τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να βιαστεί να καταλήξει σε συμφωνία με τη Μόσχα για να μη «χάσει τη σπουδαία ευκαιρία» που του παρουσιάζεται, πριν από τον επόμενο κύκλο διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ στη Γενεύη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.