Ανάλυση CNN: ΗΠΑ και Ευρώπη συμφωνούν - Η παλιά τάξη πραγμάτων δεν υπάρχει πλέον

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου επιβεβαίωσε την οριστική επιδείνωση των διατλαντικών σχέσεων, με Ευρώπη και ΗΠΑ να συμφωνούν μόνο στην κατάρρευση της παλιάς διεθνούς τάξης.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς προειδοποίησε ότι η διεθνής τάξη «δεν υπάρχει πλέον» και επισήμανε ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να πορευτούν μόνες τους.

Η Διάσκεψη ανέδειξε το διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη αναφορικά με το μέλλον της ασφάλειας στον δυτικό κόσμο.

Οι διατλαντικές σχέσεις κινούνται πλέον σε τροχιά οριστικής επιδείνωσης, με τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου να επικυρώνει μία παράδοξη σύγκλιση: Ευρώπη και ΗΠΑ συμφωνούν πλέον μόνο στη διαπίστωση ότι η παλιά διεθνής τάξη έχει καταρρεύσει, ενώ την ίδια στιγμή αποκλίνουν δραματικά ως προς το μέλλον της ασφάλειας στον δυτικό κόσμο.

Από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, προειδοποίησε ότι η διεθνής τάξη «δεν υπάρχει πλέον», προειδοποιώντας παράλληλα τις ΗΠΑ ότι δεν μπορούν να πορευτούν μόνες τους.

Η ομιλία του Μερτς στη Διάσκεψη του Μονάχου, η οποία συγκεντρώνει αξιωματούχους από όλο τον κόσμο για να συζητήσουν ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και να πραγματοποιήσουν διπλωματικές επαφές, ανέδειξε ότι το χάσμα μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης, διευρύνεται.

Ο Γερμανός ηγέτης, του κεντροδεξιού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU), προειδοποίησε ότι η ελευθερία της Ευρώπης «δεν είναι πλέον δεδομένη» σε μια εποχή όπου οι μεγάλες δυνάμεις αγνοούν τους διεθνείς κανόνες. Καταδίκασε τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και κάλεσε την Ευρώπη να επενδύσει στην ενίσχυση της δικής της αποτρεπτικής ισχύος. Παράλληλα, άσκησε ανοιχτή κριτική στην κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τις πολιτικές της σχετικά με τους δασμούς, την κλιματική αλλαγή και τους «πολιτισμικούς πολέμους», σχόλια που ενδέχεται να προκαλέσουν αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον.

Ωστόσο, οι δύο πλευρές φαίνεται να συμφωνούν στη διαπίστωση ότι η προηγούμενη παγκόσμια τάξη έχει ουσιαστικά τελειώσει.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης, καθώς αναχωρούσε για το Μόναχο, ότι «ο παλιός κόσμος έχει πλέον παρέλθει, ειλικρινά» και πως «ζούμε σε μια νέα εποχή γεωπολιτικής».

Ο Ρούμπιο πρόσθεσε ότι «θα χρειαστεί όλοι μας να επανεξετάσουμε κάπως πώς διαμορφώνεται αυτή η νέα πραγματικότητα και ποιος θα είναι ο ρόλος μας μέσα σε αυτήν», σημειώνοντας παράλληλα ότι η Ευρώπη είναι σημαντική για τις ΗΠΑ. «Νομίζω ότι θέλουν ειλικρίνεια. Θέλουν να ξέρουν προς τα πού κατευθυνόμαστε, πού θα θέλαμε να πάμε και πού θα θέλαμε να πάμε μαζί τους».

Την επόμενη ημέρα, ο Μερτς ήταν πράγματι ειλικρινής στην αποτίμησή του για τη διατλαντική σχέση.

«Ένα ρήγμα έχει ανοίξει μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Μερτς, εκφράζοντας τη λύπη του για το τέλος μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε δικαιώματα και κανόνες.

«Ο ηγετικός ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση και ίσως έχει ήδη χαθεί», ανέφερε.

Ο Γερμανός καγκελάριος προχώρησε μάλιστα σε μια έμμεση απάντηση στην επιθετική ομιλία που είχε εκφωνήσει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στο περσινό συνέδριο. Στις δηλώσεις του το 2025, ο Βανς είχε επικρίνει δριμύτατα τους Ευρωπαίους πολιτικούς, κατηγορώντας τους ότι περιορίζουν την ελευθερία του λόγου, ότι χάνουν τον έλεγχο της μετανάστευσης και ότι αρνούνται να συνεργαστούν με ακροδεξιά κόμματα στη διακυβέρνηση.

Έναν χρόνο μετά, ο Μερτς αντέτεινε: «Ο πολιτισμικός πόλεμος του MAGA στις ΗΠΑ δεν είναι δικός μας. Η ελευθερία του λόγου εδώ (στη Γερμανία) σταματά εκεί όπου τα λόγια στρέφονται κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του νόμου».

«Δεν πιστεύουμε στους δασμούς και στον προστατευτισμό, αλλά στο ελεύθερο εμπόριο», πρόσθεσε ο Μερτς, φράση που έγινε δεκτή με θερμά χειροκροτήματα.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στις συμφωνίες για το κλίμα και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, γιατί είμαστε πεπεισμένοι ότι οι παγκόσμιες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο συλλογικά», δήλωσε, προκαλώντας νέο κύμα χειροκροτημάτων.

Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά την αύξηση των δασμών από την κυβέρνηση Τραμπ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου το 2025, καθώς και μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Στη συνέχεια, ο Γερμανός καγκελάριος γύρισε στα αγγλικά, απευθύνοντας μια αιχμηρή προειδοποίηση προς την αμερικανική ηγεσία, αλλά και μια έκκληση για αποκατάσταση των διατλαντικών σχέσεων.

«Στην εποχή του ανταγωνισμού των μεγάλων δυνάμεων, ακόμη και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα είναι αρκετά ισχυρές για να πορευτούν μόνες τους», προειδοποίησε ο Μερτς. «Αγαπητοί φίλοι, η συμμετοχή στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης, αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Μερτς αναμένεται να έχει διμερείς συναντήσεις με τον Ρούμπιο, καθώς και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο περιθώριο της φετινής διάσκεψης.

Το φόρουμ πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες μετά από μια ακόμη τεταμένη συνάντηση παγκόσμιων ηγετών στο Νταβός της Ελβετίας, όπου ο Τραμπ είχε επικρίνει στην ομιλία του τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη μεταναστευτική τους πολιτική και υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν «γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης» από τους Ευρωπαίους συμμάχους τους.

