Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ουκρανική επίθεση στο Μπέλγκοροντ: Δύο νεκροί και τρεις τραυματίες - Βίντεο

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ δήλωσε στο Telegram ότι η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις

Μπέλγκοροντ

Ουκρανική πυραυλική επίθεση σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τρεις την Παρασκευή στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

Ο Γκλάντκοφ, γράφοντας στο Telegram, ανέφερε ότι οι άνδρες σκοτώθηκαν σε μια εγκατάσταση υποδομής στην πόλη. Δήλωσε επίσης ότι η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το Μπέλγκοροντ, το οποίο απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα (25 μίλια) από τα σύνορα, δέχεται συχνά επιθέσεις από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουκρανία Μπέλγκοροντ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark