Ουκρανική πυραυλική επίθεση σκότωσε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε τρεις την Παρασκευή στη ρωσική πόλη Μπέλγκοροντ, κοντά στα σύνορα, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Βιάτσεσλαβ Γκλάντκοφ.

Ο Γκλάντκοφ, γράφοντας στο Telegram, ανέφερε ότι οι άνδρες σκοτώθηκαν σε μια εγκατάσταση υποδομής στην πόλη. Δήλωσε επίσης ότι η επίθεση προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.

Το Μπέλγκοροντ, το οποίο απέχει περίπου 40 χιλιόμετρα (25 μίλια) από τα σύνορα, δέχεται συχνά επιθέσεις από τις ουκρανικές δυνάμεις.

❗️Explosions are being reported in 🇷🇺Belgorod. An air raid alert has been declared in the city pic.twitter.com/e5FwaDibx8 — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) February 13, 2026

