Η κατάρρευση μέρους αυτοσχέδιου χρυσωρυχείου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 11 ανθρώπους στην ανατολική Γουινέα, ενημέρωσε χθες Παρασκευή το Γαλλικό Πρακτορείο ο Ερυθρός Σταυρός.

Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, 10 γυναίκες και άνδρας σκοτώθηκαν εξαιτίας της κατάρρευσης, που έγινε την Τετάρτη στο ορυχείο, κοντά στην κοινότητα Κοντιανακορό, στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Οι γυναίκες εργάζονταν σε στοά όταν έγινε κατολίσθηση και τα πτώματά τους ανασύρθηκαν ώρες αργότερα, εξήγησε ο Αμαρά Ντιαλό, αντιπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού.

Νεαρός υπέκυψε προχθές Πέμπτη στα τραύματα που είχε υποστεί, συμπλήρωσε το ίδιο στέλεχος της οργάνωσης βοήθειας και περίθαλψης.

Τα θύματα είχαν πάει στο μεταλλείο για να «καθαρίσουν και να επεξεργαστούν υπολείμματα μεταλλευμάτων», πολύ συνηθισμένη πρακτική σε περιοχές όπου εξορύσσεται χρυσός με αυτοσχέδιο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας όμως τοίχωμα μιας από τις στοές κατέρρευσε και, λόγω της πίεσης, μεγάλοι όγκοι εδάφους έθαψαν τα θύματα, επισήμανε τοπικός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η τραγωδία ξαναφέρνει στον αφρό το ζήτημα της επικινδυνότητας των αυτοσχέδιων μεταλλείων, όπου οι συνθήκες εργασίας είναι συχνά επισφαλείς και δεν λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας.

«Παρόμοια δυστυχήματα γίνονται συχνά στην περιοχή», αλλά «δεν αποθαρρύνουν τους παράνομους», είπε ο κ. Ντιαλό, αναφερόμενος στους χρυσωρύχους που εργάζονται χωρίς άδεια από τις αρχές.

Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, όλα τα θύματα είχαν υπηκοότητα Γουινέας. Αλλά, ο δήμαρχος της Κοντιανακορό, ο Μπαντζού Χάουα Κεϊτά, είπε αντίθετα ότι οι δέκα γυναίκες ήταν όλες από την Μπουρκίνα Φάσο.

Η Γουινέα των 15 εκατομμυρίων κατοίκων έχει υπέδαφος πλούσιο σε ορυκτά, ιδίως βωξίτη, σίδηρο, διαμάντια και χρυσό.

Παρ’ όλ’ αυτά, σύμφωνα με δεδομένα του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (ΠΕΠ), μέρους του συστήματος του ΟΗΕ, κάπου 7,7 εκατ. από τους κατοίκους ζουν στη φτώχεια.

